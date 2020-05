Los Fresnos procederá con graduaciónes el 30 de mayo

Posted:

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Los Fresnos anunció el jueves por la noche que avanzará con las ceremonias de graduación en persona. El distrito dijo que debido a que la Agencia de Educación de Texas publicó una guía actualizada para las ceremonias de graduación a principios de esta semana, despejó el camino para que LFCISD planifique las graduaciones para la fecha original del sábado 30 de mayo. En un comunicado de prensa, el Superintendente Gonzalo Salazar dijo que debido a los requisitos de distanciamiento social establecidos para eventos al aire libre, a cada graduado solo se le permitirán dos boletos para la ceremonia en el Estadio Leo Aguilar Memorial y todos deberán usar una máscara. Se interrogará a cada persona que ingrese al estadio sobre su salud y no se permitirá el ingreso de personas que muestren signos o síntomas del virus. La ceremonia se mostrará en línea y en las redes sociales. “Continuaremos planificando cada aspecto de este evento y nos comunicaremos con usted en los próximos días. Le agradecemos de antemano su paciencia mientras trabajamos para honrar la Clase del 2020. Estoy convencido de que, con la cooperación de todos, podemos tener una ceremonia memorable y mantener a nuestra comunidad segura”, dijo Salazar. El superintendente dijo que la TEA dejó en claro que la ceremonia en persona podría cancelarse en función del monitoreo estatal de los casos de coronavirus en el área, por lo que el distrito continuará planeando una ceremonia de graduación virtual por si acaso. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Saturday, May 9, 2020 11:33 am.