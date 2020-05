Previous Next Llega Tamaulipas a 653 casos positivos a COVID-19; cofirman 22 casos nuevos Tamaulipas confirmó este martes 22 nuevos casos de COVID-19.

En su semana más crítica en México, Tamaulipas alcanzó este martes los 635 casos positivos a COVID-19. De acuerdo a los datos de probabilidades en el número de casos que se pueden presentar matemáticamente, México vive su semana de más casos de coronavirus. Durante las últimas horas se confirmaron 22 nuevos casos positivos a la enfermedad, informó la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa tras pedirle a la población mantener el confinamiento social, evitar desplazamientos y festejos como el próximo 10 de mayo para desacelerar la transmisión del virus y evitar complicaciones graves. De acuerdo al último reporte, Matamoros reportó ocho casos: cinco mujeres de 24, 27, 33, 35, 40 y 43 años, así como tres hombres de 33, 38 y 64 años de edad. En Reynosa fueron confirmados tres mujeres de 38, 64 y 69 años y un hombre de 31 años; en Nuevo Laredo: un hombre de 41 años. En Ciudad Victoria se reportaron tres casos: tres mujeres de 54, 33 y 31 años de edad. En Tampico: una mujer de 41 años y dos hombres de 53 años de edad; y en Madero: dos hombres de 53 y 40 años de edad. Y finalmente, en Aldama: una mujer de 40 años de edad. Con ellos, la cifra oficial asciende a 635 casos positivos, 112 recuperados y 29 defunciones en Tamaulipas. Molina Gamboa exhortó a la población a mantener el confinamiento social, extremar medidas de higiene, mantener la sana distancia y proteger a los adultos mayores. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

