Lamenta Trey Mendez posible incremento de casos COVID-19 por medidas relajadas de Abbott El alcalde de Brownsville lamentó el martes un posible incremento de casos COVID-19 por medidas relajadas del gobernador de Texas Greg Abbott.

BROWNSVILLE — El alcalde de Brownsville, Trey Mendez, lamentó este martes los casos positivos a COVID-19 que pudieran incrementarse tras la reapertura de negocios y la relajación de las medidas ordenadas por el goberndor Greg Abbott. En su cuenta de Facebook, Mendez publicó: “Brownsville ha alcanzado los 149 casos positivos a COVID 19 y sigue creciendo. Lamentablemente, el número seguirá aumentando con la reapertura de los negocios, el aumento de los movimientos y las restricciones relajadas en todo el Estado, como lo ordenó el gobernador”. Este martes, Abbott anunció la fase 2 de la reapertura del estado, que permite el inicio de labores a salones de belleza, barberías, y salas de bronceado a partir del próximo viernes. “No hay una respuesta correcta que no sea tener extrema precaución en lugares con alta densidad y grandes cantidades de personas. La alternativa es simplemente quedarse en casa. Me decepciona ver a algunas personas actuar como si todo estuviera bien y volver a la normalidad, porque definitivamente aún NO”, dijo Mendez. El alcalde señaló que no existe forma concebible de que los números bajen hasta que se tenga el control del virus en sí. “¿Qué requiere eso?”, preguntó Mendez. “(1) acceso a pruebas confiables, (2) rastreo de contratos y (3) distanciamiento social”. El alcalde informó que la ciudad de Brownsville aún cuenta con pruebas disponibles a través de su iniciativa drive-thru en el SportsPark. Para obtener más información, puede visitar el sitio web de BTXcares. UTRGV también está realizando pruebas en Brownsville al menos dos veces por semana. Los resultados tanto para la ciudad como para UTRGV volverán en 2 a 3 días. Una vez que se identifican los casos positivos, el condado realiza un seguimiento de contactos y han hecho un buen trabajo identificando a las personas que han estado expuestas. “La parte difícil es mantener a las personas en casa mientras se obtienen los resultados de las pruebas”, recalcó Mendez. El acceso a las pruebas de anticuerpos IGG/IGM de “15 minutos” sigue siendo limitado, al igual que la confiabilidad de estos exámenes. “Conclusión: esto no ha terminado. Tenga mucho cuidado y protéjase lo más posible. Limite su tiempo en público, quédese en casa si puede y hágase la prueba si cree que puede haber estado expuesto”, puntualizó Mendez. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, May 5, 2020 5:40 pm.