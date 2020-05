Isla del Padre albergará fuegos artificiales el fin de semana del Día de los Caídos

Posted:

South Padre Island celebrará el fin de semana del Día de los Caídos con un espectáculo de fuegos artificiales el domingo 24 de mayo. El espectáculo de fuegos artificiales en la Isla ha sido el inicio tradicional de la temporada de viajes de verano en la popular playa. "Estamos emocionados de darles la bienvenida a todos por un fin de semana largo muy necesario en la Isla", dijo Ed Caum, director ejecutivo de la oficina de convenciones y visitantes, en un comunicado de prensa. "No hay mejor manera de mostrar nuestro agradecimiento que con una emocionante exhibición de fuegos artificiales en honor del Día de los Caídos". Los fuegos artificiales se dispararán desde el distrito de entretenimiento sobre la Bahía Laguna Madre. Una vez que el gobernador Greg Abbott permitió la reapertura de las playas de Texas, muchas empresas de la isla volvieron a funcionar después de semanas de cierre debido a la pandemia de COVID-10.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, May 13, 2020 4:29 pm.