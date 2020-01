Previous Next Invitan a primer recorrido histórico del año enfocado en Fort Brown Los edificios que alguna vez sirvieron como el hospital de correos de FortBrown a fines del siglo XIX albergan ahora a Gorgas Hall, fotografiado el martes en el campus delTexas Southmost College. El antiguo hospital es una de las varias estructuras históricas que se presentarán para el recorrido a pie de invierno de la Asociación Histórica de Brownsville que se centra en FortBrown.

BROWNSVILLE — La Asociación Histórica de Brownsville llevará a cabo una serie del Winter Walking Tour que comenzará el sábado a las 11 a.m. con un recorrido por Fort Brown, donde los asistentes aprenderán más sobre la historia que guarda el fuerte, incluida la Guerra de México y los Estados Unidos. FortBrown fue un importante puesto militar en la frontera entre Estados Unidos y México. El fuerte fue testigo de varios conflictos, incluida la guerra mexicanoamericana y la Guerra Civil, según se lee en la página de los eventos. El recorrido será guiado por el miembro de la Junta de BHA y el profesor de Historia Emérita del Valle delRío Grande de la Universidad de Texas, Anthony Knopp. “Aquí hay otra oportunidad para que la gente experimente los primeros días de Brownsville, y Fort Brown fue un factor crítico en eso y lo que vamos a intentar hacer es llevar a las personas al período en que se libró la guerra entre Estados Unidos y México y fue cuando Fort Brown se estableció por primera vez”, dijo. Knopp informó que el recorrido durará aproximadamente una hora y que se espera caminar mucho. Dijo que la gira explorará lo que sucedió y que resultó en los edificios permanentes que aún se encuentran en el campus de TexasSouthmostCollege. “Creo que el sentido de pertenencia es importante, y si las personas sienten que pertenecen a la comunidad y a su historia, la historia es muy importante para crear ese vínculo entre las personas que viven hoy y su sociedad, su cultura; necesitan saber cómo llegó a ser lo que es”, dijo. La serie continuará a las 11 a.m. el 31 de enero para un recorrido por el centro. Los recorridos están limitados a 25 personas y el precio es de 5 dólares para los miembros de BHA y 10 dólares para los no miembros. “Estoy feliz de que venga gente, tenemos estos recorridos en enero y febrero, particularmente porque tenemos muchos texanos de invierno, pero estamos realmente interesados en que las personas que viven aquí también conozcan su historia”, dijo Knopp. Para obtener más información sobre los recorridos, llame a la Asociación Histórica de Brownsville al (956) 541-5560. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, January 24, 2020 11:45 am.