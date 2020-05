Instan a Abbott a congelar avalúos de propiedades

Previous Next Vicente Gonzalez Representante estadounidense Vicente Gonzalez, demócrata de McAllen.

EDINBURG — Tres congresistas del Valle del Río Grande se unen a un creciente coro de funcionarios electos que piden al gobernador Greg Abbott que congele los avalúos a impuestos de la propiedad en 2020 mientras los tejanos continúan sufriendo dificultades económicas debido a la pandemia del coronavirus. Diez miembros de la delegación del Congreso Democrático de Texas, incluidos los representantes de los EEUU Vicente González, D-McAllen, Filemón Vela, D-Brownsville y Henry Cuellar, D-Laredo, enviaron una carta a Abbott el miércoles solicitando que suspenda cualquier aumento, interés y multas sobre impuestos a la propiedad para el año contributivo actual. “Los tejanos se enfrentan a una crisis sin precedentes debido a la coronavirus” González dijo en un comunicado de prensa el jueves. “Rogamos al gobernador Abbott que ofrezca a los trabajadores de Texas un respiro financiero durante esta pandemia única en la vida”. La solicitud llega cuando se acerca una fecha límite crucial. Cada año, el Distrito de Tasación del Condado de Hidalgo envía avisos a los propietarios cuyas valoraciones han aumentado en más de $1,000, como es habitual en todo el estado. Esos propietarios tienen 30 días para impugnar las evaluaciones, y este año, la fecha límite es el lunes. La única diferencia es que las protestas no se pueden hacer en persona porque la oficina de tasación local permanece cerrada debido a la amenaza continua de COVID-19. Quienes deseen presentar un reclamo, deben hacerlo por correo, un buzón de correo fuera del edificio ubicado en 4405 S. Professional Drive en Edinburg, o mediante un portal en línea en el sitio web del distrito, hidalgoad.org. Hasta el lunes, 13,495 personas ya habían protestado por el valor de sus casas, según informes semanales publicados en el sitio web del distrito. El tasador jefe adjunto del condado de Hidalgo, Jorge González, dijo que muchos residentes dependen en gran medida del portal en línea. “Mucha gente se está aprovechando de eso, lo que hemos tenido durante bastante tiempo. Pero, por supuesto, ya sabes, nuestras puertas siempre estaban abiertas”, dijo el miércoles. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

