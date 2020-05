Previous Next Insiste alcalde de Matamoros en restringir cruce a ciudadanos y residentes de EEUU a México En videoconferencia con la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa y los 43 alcaldes de Tamaulipas, el alcalde de Matamoros Mario López Hernández reiteró la importancia de restringir el acceso a residentes y ciudadanos americanos.

El alcalde de Matamoros Mario López insistió el martes en implementar restricciones para los extranjeros que crucen hacia México por los puentes internacionales. Contrario a lo que ha manifestado el gobierno federal de no cerrar las fronteras de México con Estados Unidos, López reiteró su petición de restringir el acceso a los residentes y ciudadanos americanos que no tengan actividad esencial por realizar en esta frontera. López participó en la videoconferencia que presidió la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, donde señaló que "en virtud de que al levantar la cuarentena en el vecino estado de Texas, las familias de ese estado ya están cruzando a Matamoros sin ninguna restricción, lo que podría provocar un incremento en las estadísticas por contagios de coronavirus, que este martes registraban 135 casos y 9 fallecimientos". El pasado 1 de mayo, Texas autorizó la apertura de negocios, tiendas y restaurantes, limitados a recibir personas con el 25 por ciento de su capacidad. "Y al día de hoy decenas de residentes y ciudadanos americanos ya cruzaron hacia esta frontera", dice el comunicado del gobierno municipal. López le mencionó a la secretaria de Salud la importancia de que el Gobierno del Estado solicite a nivel federal que se restrinja el acceso y solo se permita cruzar a las personas que demuestren que tienen residencia en Matamoros o que vienen a trabajar, porque esto es una actividad esencial. "Y en esos casos", agregó López, "deberán cumplir con los protocolos de las autoridades de salud, como portar cubrebocas y cumplir con la sana distancia". Dijo que como alcalde está haciendo las gestiones correspondientes ante la Secretaría de Gobernación, ya que es urgente tomar medidas al respecto, tomando en consideración que México se encuentra en la fase 3 de la pandemia. Sobre las acciones en las que el gobierno municipal de Matamoros ha estado trabajando para contener el contagio masivo de coronavirus destacan el apoyo a la COEPRIS con un total de 170 servidores públicos, que son coordinados a través de la Secretaría de Salud para participar en los filtros sanitarios ubicados en los puentes internacionales.

