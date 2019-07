Previous Next Inician proyecto para hacer mejoras al parque más antiguo de Port Isabel Funcionarios municipales y comisionados dan la palada para inaugurar el nuevo proyecto en el parque Washington en Puerto Isabel el jueves. Buy this photo

PORT ISABEL — Ya sea una tarde soleada o una noche lluviosa, los visitantes del parque más antiguo de Port Isabel pronto podrán jugar al baloncesto sin preocuparse por el clima. La ciudad de Port Isabel realize una ceremonia de inauguración el jueves por la mañana en Washington Park con la asistencia de funcionarios municipales, empleados, residentes locales e ingenieros de proyectos. Los funcionarios de la ciudad planean rehacer una cancha de básquetbol en el parque, agregar un pabellón y equipo de ejercicio al aire libre en un área extendida. “Este parque ha sido lugar de reunión de generación en generación creciendo y reuniéndose, haciendo amistades, estableciendo vínculos positivos e integrándose en la comunidad”, señaló el administrador de la ciudad, Jared Hockema, durante la ceremonia. “Es por eso que en cualquier momento que tengamos la oportunidad de mejorar esta instalación, es algo que no solo es bueno para los niños que vienen aquí, sino bueno para la estabilidad a largo plazo de nuestra comunidad, el futuro de esta comunidad y su salud”. Según Martin Cantu, Jr., comisionado de la ciudad, Lugar 1, la construcción comenzará la próxima semana. “Con suerte, terminaremos antes de que termine el verano para los niños”, dijo. “Si no, debería estar listo para septiembre u octubre”. Las mejoras al parque se pagarán a través de subvenciones y de un bono que los votantes aprobaron durante las elecciones celebradas en noviembre de 2018. Según Cantú, el proyecto costará alrededor de 225 mil dólares. Sin embargo, dijo que la ciudad solo gastaría alrededor de 150 mil dólares porque Port Isabel recibió una subvención de 75 mil dólares del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas. En un proyecto separado, los funcionarios de la ciudad planean agregar más iluminación en el parque. “Estamos obteniendo lo que podemos hacer aquí”, dijo Cantú en una entrevista después de la ceremonia. “La ciudad de Port Isabel en los últimos años tuvo algunos problemas financieros, pero ahora con una nueva comisión de la ciudad, un nuevo administrador de la ciudad, estamos encontrando maneras de no gastar tanto dinero. La ciudad de Port Isabel sigue avanzando”. Cantú dijo que la ciudad continúa recibiendo subvenciones para que la ciudad pueda arreglar pabellones en los parques y hacer reparaciones a las calles. Mientras estaban parados uno junto al otro frente a grandes montículos de tierra junto a la cancha de baloncesto del parque, los funcionarios de la ciudad y los ingenieros del proyecto concluyeron la ceremonia haciendo paladas de celebración. "Quiero agradecer a nuestros comisionados municipales por tener la visión y la persistencia de continuar con este proyecto para los miembros de la comunidad que se acercaron, expusieron esta idea e hicieron saber que esto era algo que se necesitaba”, dijo Hockema. “Todo este proyecto realmente será un reflejo de sus esfuerzos y beneficiará a los ciudadanos de esta ciudad durante muchos años por venir". ahernandez@valleystar.com © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

