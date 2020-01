Inician huelgas de hambre en instalaciones de ICE en Puerto Isabel

Previous Next Immigration-Stillborn EN ESTA FOTO DE ARCHIVO del 26 de junio de 2018, los vehículos salen del Centro de Detención de Port Isabel, que retiene a los detenidos del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos en Los Fresnos, Texas. Buy this photo

Diversas denuncias presentadas en un tribunal federal en Brownsville muestran que tres detenidos en instalaciones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el Valle del Río Grande han emprendido huelgas de hambre desde finales de diciembre. Un caso presentado el 14 de enero por el Departamento de Seguridad Nacional e ICE señala al menos la quinta huelga de hambre documentada obligando a los funcionarios a pedir permiso a un tribunal federal para inmovilizar, alimentar e hidratar a los indocumentados desde agosto del año pasado. Al menos cuatro de esas huelgas de hambre han tenido lugar dentro de las instalaciones del DHS en Port Isabel. ICE señaló que se requiere que los oficiales respondan si los detenidos no han comido dentro de un cierto periodo de tiempo. Las pautas publicadas en el sitio web de la agencia establecieron que “cualquier detenido que no coma durante 72 horas será referido al departamento médico para su evaluación y posible tratamiento por parte del personal médico y de salud mental”. Los funcionarios están autorizados a alentar a los detenidos a aceptar tratamiento médico y pueden remitir a los detenidos a un tratamiento médico antes del límite de tiempo de 72 horas, de acuerdo con las directrices de política, las cuales también establecieron que los detenidos en huelga de hambre pueden ser aislados y sometidos a supervisión. De acuerdo con la presentación reciente del caso, ICE presentó una petición para la administración involuntaria de hidratación e inmovilización contra el detenido Naveen Kumar el 14 de enero. La orden de inmovilización fue otorgada el mismo día por el juez federal de distrito Fernando Rodríguez, Jr. Dentro de la orden, los funcionarios escribieron que Kumar, de 20 años, es un ciudadano de la India actualmente detenido en el Centro de Procesamiento de Servicios de Port Isabel, estaba en proceso de deportación y tenía una fecha pendiente de corte “en cuanto al fondo de sus solicitudes de socorro”, según el documento. El tribunal determinó que la “continuación de su huelga de hambre y su negativa a beber de Kumar ponen su vida en inminente peligro”, pero no dio detalles sobre la duración de la huelga de hambre, la negativa de Kumar a beber o la base de su decisión de huelga. En un caso separado, el 31 de diciembre de 2019 se presentó y otorgó una moción para permitir la alimentación involuntaria y la administración de hidratación contra el detenido Humaun Kobir. Cada una de las tres mociones y órdenes presentadas en el caso de Kobir permanece sellada. El juez de distrito de los EEUU Rolando Olvera, Jr. figura como juez presidente en los registros judiciales. Un tercer caso presentado el 26 de diciembre de 2019 contra el detenido Mohan Lal, fue detallado en un informe de estado presentado el 16 de enero. Lal es un ciudadano Hindú de 27 años que ingresó a los Estados Unidos sin inspección cerca de San Ysidro, California y fue detenido por ICE en el centro de detención de Port Isabel. La solicitud de asilo de Lal, la suspensión de la expulsión en virtud de la Convención contra la Tortura fue denegada el 15 de octubre. Un juez de inmigración ordenó su expulsión a la India, lo que provocó una huelga de hambre que comenzó el 22 de noviembre, escribieron las autoridades. El 23 de diciembre, Lal comenzó a rechazar suficientes líquidos necesarios para mantener su vida, según el documento. A los funcionarios se les otorgó una orden de inmovilización temporal el 27 de diciembre. La orden expiró el 9 de enero pero no se extendió. Lal “comenzó a beber líquidos voluntariamente y “Boost” y / o “Pedialyte”, escribieron en la actualización los funcionarios. “Sin embargo, los funcionarios también aconsejan que prefieren que este caso aún no se cierre ya que la situación aún es impredecible”. A los funcionarios de ICE que operan en el Centro de Detención de Port Isabel, se les concedieron otras dos solicitudes de órdenes de restricción temporales utilizadas para hidratar por la fuerza a los detenidos de India y Bangladesh a partir del 26 de agosto de 2019. La primera petición, presentada el 26 de agosto en el caso de Akram Hossain, declaró que el tribunal encontró que la muerte potencial de Hossain “no solo frustraría la capacidad de ICE de cuidar a un individuo bajo su custodia, sino que representaría una seria amenaza para la seguridad y el orden de la instalación en la que ICE mantiene actualmente [Hossain]”. Hossain es ciudadano de Bangladesh y estaba en proceso de deportación después de que un juez de inmigración rechazase su solicitud de asilo. La Junta de Apelaciones de Inmigración también desestimó su caso, lo que provocó la consiguiente huelga de hambre. Los documentos en el caso de Hossain han permanecido sellados. El 21 de noviembre se ingresó un informe de estado en el archivo de su caso y es inaccesible al público. Mohit Rana, nativo y ciudadano de la India, ingresó a los Estados Unidos cerca de Calexico, California, y estuvo bajo custodia en el Centro de Detención de Port Isabel en Los Fresnos a mediados de noviembre del año pasado, según documentos judiciales. Rana comenzó una huelga de hambre el 18 de octubre de 2019 y supuestamente consumió cantidades mínimas de líquido antes de que un tribunal federal otorgara a los funcionarios una orden de inmovilización temporal para hidratarlo por vía intravenosa o un tubo de alimentación. En los cuatro días previos a la solicitud de una orden de inmovilización, su consumo de agua fue solo una fracción de las 8 tazas recomendadas diariamente, según la presentación del caso. ICE presentó un informe de estado sellado en el caso de Rana el 26 de noviembre. Una orden separada firmada por Rodríguez desestimó el caso el 11 de diciembre, declarando que Rana terminó su huelga de hambre el 3 de diciembre y ya no permanece bajo la custodia de la agencia. “ICE respeta plenamente los derechos de todas las personas a expresar su opinión sin interferencia. ICE no toma represalias de ninguna manera contra los huelguistas de hambre. ICE explica los efectos negativos para la salud de no comer a nuestros detenidos. Por su salud y seguridad, ICE monitorea de cerca la ingesta de alimentos y agua de los detenidos identificados como en huelga de hambre”, se lee en una declaración proporcionada por la portavoz de ICE, Nina Pruneda. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. Posted in Noticias Locales on Monday, January 27, 2020 11:30 am.