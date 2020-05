Inician hoy fuegos artificiales en la Isla del Padre

Posted:

SOUTH PADRE ISLAND — Los residentes y visitantes de esta ciudad costera podrán celebrar el fin de semana del Día de los Caídos con vistas panorámicas y una variedad de espectáculos de fuegos artificiales. Los fuegos artificiales de verano que se realizan cada año en South Padre Island comenzarán este fin de semana. Clayton’s Beach Bar and Grill patrocina los fuegos artificiales sobre el Golfo de México todos los viernes y sábados por la noche durante todo el verano a partir de esta noche a las 9 p.m. “No hay nada como los fuegos artificiales para brindar ese sentido de celebración a los visitantes”, dijo Ed Caum, director ejecutivo de SPI Convention and Visitor Bureau, CVB por sus siglas en inglés, en un comunicado de prensa. “A medida que se abren más negocios en la Isla, somos el destino seguro y hermoso para las familias de Texas”. Como continuación de la celebración del fin de semana del Memorial Day de la isla, el CVB patrocinará una exhibición de fuegos artificiales el 24 de mayo a las 9:15 p.m. sobre la Laguna Madre, cerca del distrito de entretenimiento de la isla. "Estamos emocionados de darles la bienvenida a todos para un fin de semana largo muy necesario en la isla", dijo Caum en un comunicado de prensa. "No hay mejor manera de mostrar nuestro agradecimiento que con una emocionante exhibición de fuegos artificiales en honor del Día de los Caídos". Los fuegos artificiales se mostrarán sincronizados con la música en la Radio FM Classic 92.7. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 22, 2020 4:36 pm.