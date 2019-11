Iglesia Metodista ofrece alimentos calientes en día de Acción de Gracias

HARLINGEN - Jon Pyle estuvo esperando por segundos.

Acababa de disfrutar una comida de pavo caliente, relleno y puré de papas en la Primera Iglesia Metodista Unida, y estaba más que agradecido.

“Creo que es una experiencia maravillosa que tengan una cena de Acción de Gracias el Día de Acción de Gracias”, dijo Pyle, de 61 años, quien cenó el miércoles en Loaves and Fishes of the Rio GrandeValley.

Muchas iglesias y otras organizaciones han servido la cena de Acción de Gracias en los días y semanas previas al evento principal. Sin embargo, la Primera Iglesia Metodista Unida en 321 E. Harrison Ave., fiel a su forma, estaba sirviendo una comida caliente con todos los adornos en el Día de Acción de Gracias.

Este fue el décimo año que la iglesia celebró el evento.

“Va muy bien”, expresó el pastor J.J. Wicke.

“Queríamos asegurarnos de que la gente tenga algo de comida para comer”, dijo.

Una gran variedad de personas asistieron a la comida de 11 a.m. a 1 p.m. Algunos simplemente no podían cocinar por sí mismos, o tal vez simplemente no querían. Algunas comidas se estaban entregando a personas que no podían salir de sus casas.

Otros, como David Guajardo, vinieron simplemente porque le gusta el sabor de la comida, tal como lo ha hecho durante varios años.

“Es increíble, es delicioso”, dijo Guajardo, que estaba comiendo con su familia.

“Ni siquiera tengo esto en casa”, dijo. “Me encanta el pavo y el aderezo, el puré de papas, el relleno”.

Llegó un servidor con rebanadas de pastel de calabaza.

“Dos para mis hijas”, dijo.

El servidor puso las dos rebanadas frente a dos chicas ansiosas que se sumergieron en la dulce confección.

El hijo de Guajardo, David Vásquez, de 14 años, había terminado.

“Me gustó todo”, dijo. “Era bastante bueno. Tengo que pasar tiempo con mi familia “.

Aún así, mucha gente estaba allí por extrema necesidad: no tenían a dónde ir. Pyle, que se ha alojado en el Refugio para Desamparados de Open Arms durante el último mes, echó un vistazo al comedor de First United.

“Alrededor del 70 por ciento de las personas aquí son personas de la calle”, dijo.

