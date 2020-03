Previous Next Hombre de Rio Hondo es el primer caso potencial comunitario de COVID-19 en el Condado de Cameron Hombre de Rio Hondo es el primer caso potencial comunitario de COVID-19 en el Condado de Cameron.

Posted:

El Departamento de Salud Pública del Condado de Cameron reportó su primer caso potencial de coronavirus adquirido en la comunidad el martes por la noche. Según un comunicado de prensa, el individuo infectado, un hombre de 40 años de Río Hondo, dio positivo por COVID-19 y actualmente se encuentra bajo aislamiento domiciliario. Actualmente hay siete casos del virus reportados en el Condado de Cameron y cinco en el Condado de Hidalgo. "Según la información que hemos recibido hasta el momento, el individuo no tiene exposición conocida a través de viajes o contacto con otro caso", escribió la administradora de salud, Esmeralda Guajardo, en el comunicado. "Continuamos nuestra investigación para identificar si este es un caso de transmisión comunitaria". El juez del Condado de Cameron, Eddie Treviño Jr., ordenó un refugio en casa, o toque de queda, para el condado que entrará en vigencia a partir de la medianoche del 25 de marzo. "Ahora que tenemos un posible caso adquirido por la comunidad, es más importante que nunca que el refugio público esté en su lugar, ya que nos ayudará en los esfuerzos para minimizar la exposición a la comunidad", escribió Treviño en el comunicado. Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, el Condado de Cameron está llevando a cabo una investigación epidemiológica para identificar a otros que puedan haber estado expuestos y evaluar a las personas que muestran signos y síntomas, se lee en el comunicado. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, March 25, 2020 10:41 am.