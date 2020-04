Hombre de Mission con afecciones médicas previas muere por COVID-19

Previous Next Condado Hidalgo Juez Cortez El juez del Condado Hidalgo, Richard Cortez, habla mientras los alcaldes locales se reúnen para discutir la preparación y los efectos del coronavirus en el Tribunal de Comisionados del condado de Hidalgo el lunes 9 de marzo de 2020 en Edinburg. Buy this photo

El Condado Hidalgo anunció el jueves que un hombre de Mission de 77 años murió después de dar positivo por COVID-19, la tercera muerte aquí y la segunda en dos días. El hombre no identificado tenía condiciones médicas subyacentes. "Esta enfermedad es particularmente dura para nuestras poblaciones más vulnerables", dijo el juez del Condado Hidalgo Richard F. Cortez en un comunicado de prensa. "Extiendo mis más profundas condolencias a la familia de este hombre". Las tres personas que murieron aquí fueron hombres mayores con problemas de salud previas, según el condado. Las autoridades también anunciaron 10 nuevas pruebas positivas, elevando el total de casos confirmados aquí a 235. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, April 17, 2020 9:45 am.