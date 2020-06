Hidalgo reporta 45 nuevos casos de COVID-19; registro más alto en un solo día

Previous Next Condado de Hidalgo supera los 500 casos por COVID-19 Buy this photo

El jueves, el condado de Hidalgo reportó su mayor aumento en un solo día en la cantidad de personas que dieron positivo para COVID-19 desde que comenzaron los informes el 19 de marzo. El jueves, unas 45 personas dieron positivo a la enfermedad, lo que eleva el total del condado a 679, según el juez del condado de Hidalgo Richard F. Cortez. "Hemos estado diciendo durante días que sabíamos que vendría un aumento de casos positivos", dijo Cortez en un comunicado de prensa. "Los números de hoy son un reflejo de la creciente disponibilidad de pruebas a nivel local, pero también un sombrío recordatorio de que este virus todavía existe y puede infectarnos". El aumento de dos dígitos del jueves en los casos de coronavirus sigue un patrón de tales incrementos durante la semana pasada, con 24 nuevos casos reportados el miércoles, 26 el martes, nueve el lunes y 15 combinados durante el domingo y el sábado. En las últimas dos semanas, del 22 de mayo al jueves, el condado ha reportado 207 casos nuevos, casi el doble de la cantidad de casos reportados en el período anterior de dos semanas desde el 8 de mayo hasta el 21 de mayo, cuando se reportaron 104 casos combinados. Además, el número de personas con resultados positivos ha aumentado constantemente semana a semana en el transcurso del último mes. Del 8 al 14 de mayo, el condado de Hidalgo reportó 49 casos de COVID-19. La semana siguiente, del 15 al 21 de mayo, el número de casos reportados esa semana aumentó un poco más del 12% a 55. La tasa de casos nuevos continuó aumentando durante el próximo período de siete días en un poco más del 38% a 76 casos reportados en el período de siete días del 22 al 28 de mayo. Finalmente, en el período de siete días que finalizó el jueves, la tasa de nuevos positivos aumentó un 72% para un total de 131 casos de COVID-19 reportados desde el 29 de mayo hasta el jueves. El aumento en el número de casos de coronavirus se produce después de varios eventos importantes, comenzando con la reapertura gradual de la economía de Texas a partir del 1 de mayo, cuando el gobernador Greg Abbott revisó sus órdenes ejecutivas de emergencia para permitir la reapertura limitada de restaurantes, tiendas minoristas y centros comerciales. - y las vacaciones del Día de la Madre y del Día de los Caídos. El salto en los nuevos casos de COVID-19 también se produce cuando el condado ha buscado agresivamente aumentar la capacidad de prueba, incluso a través de asociaciones con la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. La universidad, que opera cuatro sitios de prueba gratuitos en los condados de Hidalgo y Cameron, anunció esta semana que había aumentado su capacidad de prueba casi diez veces, de 150 pruebas examinadas manualmente por día, a más de 1,000 pruebas por día mediante automatización. Funcionarios del condado de Hidalgo informaron que, hasta el jueves, se habían administrado un total de 22,537 pruebas desde que la pandemia se estableció en el Valle del Río Grande en marzo. Esa cifra representa un aumento de 5.816 pruebas desde el miércoles, cuando el condado informó que se habían administrado 16.721 pruebas. De ellos, mil 400 siguen pendientes. El condado agregó que las pruebas agresivas han provocado demoras en la obtención de resultados, y que "un gran número de casos positivos nuevos a menudo refleja varios días de pruebas y no refleja necesariamente un aumento rápido en la tasa de infección". Las cifras del condado muestran que 34 personas permanecen hospitalizadas con la enfermedad, un aumento de tres desde el miércoles. De ellos, tres están en unidades de cuidados intensivos. Además, 21 personas más fueron liberadas del aislamiento el jueves, lo que eleva el número total de recuperados a 407. El recuento de casos activos del condado de Hidalgo ahora es de 260. Once personas han sucumbido al virus. El condado de Cameron también informó el jueves 21 nuevos casos confirmados de COVID-19, lo que eleva el número total a 841. Además, el condado anunció que se han recuperado dos casos más confirmados. El número total de casos recuperados en el condado ahora es 601. "El departamento de Salud Pública del Condado de Cameron continúa trabajando con las tres instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19", se lee en un comunicado de prensa del condado. El condado anunció que el Hogar de Ancianos Veranda en Harlingen tiene 33 empleados y 61 residentes que dieron positivo por el virus, de los cuales 11 murieron. El Windsor Atrium en Harlingen tiene 39 empleados y 61 residentes que dieron positivo y 16 personas que fallecieron. Spanish Meadows en Brownsville tiene seis empleados y 11 residentes que dieron positivo. "Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19,el departamento de Salud Pública del Condado de Cameron está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario y continúa monitoreando la situación", se lee en el comunicado. Mientras tanto, en el condado de Starr, los funcionarios confirmaron un caso adicional de COVID-19, elevando su total a 43. El caso más reciente es el de una mujer de unos 50 años que fue examinada en un sitio de prueba móvil administrado por la División de Manejo de Emergencias de Texas y el Departamento Militar de Texas, según el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado. De los 43 casos, el condado actualmente tiene 16 casos activos. En un caso no relacionado, Rio Grande City emitió un comunicado a través de su página de Facebook confirmando que un empleado de la ciudad dio positivo por el coronavirus y se encuentra en su casa recuperándose. 