Harlingen se suma a manifestaciones nacionales por muerte de George Floyd

HARLINGEN — Se podrían contar cantando con fuerza más de 30 personas “No hay justicia, no hay paz” y “Di su nombre, George Floyd”, se podía escuchar mientras una multitud se congregaba en las calles Harrison y Third el martes por la mañana para expresar su apoyo y solidaridad a la comunidad negra en Harlingen.

En los carteles se leían mensajes como “si no estás enojado, no estás prestando atención” y “juntos nos levantamos” cuando los autos pasaban y tocaban la bocina para mostrar apoyo.

Joyce Vano, una de las organizadoras, dijo que quería llamar a la reunión “una asociación de solidaridad para la comunidad negra y la actual injusticia que se desarrolla sin control alguno”. Vano es residente de Harlingen y dijo que esto surgió de un simple acto que hizo en su Walgreens local. “El otro día, después de sentarme en el sofá, ver las noticias, deprimirme y ver a un hombre asesinado en mi sala de estar, tuve que ir a comprar algunas cosas a Walgreens”, declaró.

“Resulta que tengo una cartulina y puse en mi cartulina “Justicia para George Floyd” y caminé hacia Walgreens con ella. Afortunadamente, fui recibida muy positivamente con una ola de bocinas el domingo”, dijo Vano.

“Harlingen tiene también la atmósfera de que están afligidos por lo que está sucediendo con esta situación actual”, afirmó.

Vano se acercó a sus amigos que tenían una red de personas para organizar la protesta y difundir la noticia.

“Esto tiene que parar. Ya basta. Esto ha estado sucediendo desde Rodney King en 1991 y luego tuvimos a Breanna Taylor, Sandra Bland, Ahmaud Arbery. Hemos visto que esto sucede condemasiada frecuencia y nadie está haciendo lo suficiente”, indicó.

“En ellos son los que buscamos protección. No puedo imaginar la angustia de estar en la comunidad negra y ser devastada por el coronavirus y caminar a algún lado y ser acosada. Si no apoyamos a otras comunidades y nos ponemos de pie y vamos a votar localmente, creo que ha tocado la sensibilidad de las personas en Estados Unidos que dicen que no, no estamos de acuerdo en que este es el movimiento correcto”, afirmó Vano.

Para ella, la justicia sería acusar a todos los policías involucrados en la muerte de Floyd. Cuando la gente llegó para pararse en el lado derecho de Harrison Street, más personas se unieron a medida que pasaban los minutos. Después de la publicación de Vano en Facebook, todos los asistentes llevaban cubrebocas según fuera necesario.

Renda Ashley, de Harlingen, pasó y se detuvo para realizar fotos. “Estaba conduciendo y los vi y les dije que es tan genial lo que están haciendo. Realmente lo apoyo y creo que es necesario”, dijo Ashley.

“Nos da una idea clara de los problemas que hemos tenido y muchos de nosotros hemos dicho que no existe, pero sí existe. Esto está arrojando una luz a eso. Estoy orgullosa de estas personas por hacer esto”, dijo.

Todd Jones, pastor asociado de la Primera Iglesia Metodista Unida en Harlingen, estaba en su oficina por la mañana y decidió retirarse.

“Creo que es importante ya que muchas personas que sienten que se ha cometido una injusticia no solo en esta situación, sino a lo largo de la historia de nuestro país, y la forma en que tratamos a los estadounidenses negros debería mostrar su apoyo a esto de la manera más visible posible,” confesó Jones.

“Cuanto más vemos este tipo de reacción a la violencia contra los cuerpos negros en nuestro país, más entendemos que este no es un incidente aislado, sino algo mucho más grande que eso. Presentarse es lo menos que podemos hacer y hay más que podemos hacer, pero el primer paso es aparecer, escuchar y hablar cuando sea nuestro turno de hablar “, resaltó.