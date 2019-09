Previous Next Gobernador de Tamaulipas pide a congresista Cuéllar ayuda contra el tráfico de armas El congresista de EEUU Henry Cuéllar y el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca se reunieron en Washington, D.C. para tratar el tema del tráfico de armas.

Posted:

En su intento por frenar la violencia en el estado, el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se reúne con el congresista de EEUU Henry Cuéllar en Washington solicitando apoyo contra el crimen organizado. “Tamaulipas tiene la voluntad de seguir trabajando con nuestros vecinos, Tamaulipas está abierto para colaborar”, dijo Cabeza de Vaca en un comunicado, señalando que durante la gira de trabajo en la capital estadounidense también sostuvo una reunión con autoridades del Departamento de Estado, a las que planteó la urgente necesidad de frenar el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México identificada como una de las principales causas de violencia en la entidad y el país. “Queremos que las armas no lleguen a México y mucho menos a manos de criminales porque ellos generan la violencia en nuestro país”, dijo el gobernador. Recientemente, el gobernador , solicitó una cita al presidente de México Andrés Manuel López Obrador, tras criticar que no cuenta con el respaldo de las instituciones federales de seguridad para combatir a la delincuencia organizada. “Estoy solicitando una cita con el Presidente @lopezobrador_. No veo respaldo de las instituciones federales de seguridad para enfrentar al crimen organizado en #Tamaulipas, son los policías estatales quienes los están combatiendo”; escribió García Cabeza de Vaca en su Twitter. En un mensaje conjunto, dirigido a medios de comunicación al término de la gira en Washington, D.C., García Cabeza de Vaca y el congresista por Texas, Henry Cuellar, aseguraron que este ejercicio traerá buenos resultados para Tamaulipas y Texas en materia de seguridad, economía y colaboración binacional. “Esta gira de trabajo en Washington, D.C. traerá buenos resultados para ambos lados delRío Grande/Río Bravo”, dijo Cuéllar. El legislador norteamericano, quien pertenece al Comité de Asignaciones dio a conocer que como parte de la Iniciativa Mérida, el gobierno estadounidense cuenta con recursos para apoyar al país y sus entidades en materia de seguridad. “Es interés de los Estados Unidos tener un seguro y próspero México y en el caso de Texas tenemos a Tamaulipas, por eso apoyamos el trabajo del gobernador”, dijo. La Iniciativa Mérida es un tratado internacional de Seguridad para combatir el narcotráfico y crimen organizado. De acuerdo al comunicado, Cuéllar propuso una colaboración interinstitucional entre el gobierno de Tamaulipas, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y otras agencias para encontrar una solución a la problemática. “Tenemos problemas complicados en ambos lados del Río Bravo pero tenemos personas como el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para trabajar en soluciones prácticas a los problemas que tenemos”, dijo Cuéllar. Respecto a las alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos, las cuales señalan a Tamaulipas, García Cabeza de Vaca aseguró que la entidad ya no se encuentra entre las más violentas del país. “Tamaulipas ocupa el lugar número 23 de dicha lista. Es una decisión del Departamento de Estado, sin embargo, los secretarios de Turismo y Seguridad del Gobierno del Estado se reúnen periódicamente con los cónsules de Matamoros y Nuevo Laredo para dar a conocer estos avances y presentar estos indicadores para que ellos tomen la decisión y empiecen a liberar áreas donde podamos ser visitados por ciudadanos norteamericanos”. Agregó que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), zonas como la conurbada sur de Tamaulipas es considerada la segunda región más segura del país luego de Mérida. Cuéllar dijo que dará continuidad a los trabajos realizados durante la gira de trabajo en Washington, D. C. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, September 13, 2019 11:19 am.