Gobernador de Tamaulipas da positivo a COVID-19 Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca informó que dio positivo a COVID-19.

Este jueves, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca anunció en sus redes sociales que dio positivo a COVID-19. "Me permito informarles que he dado positivo a la prueba de #COVID19. A partir de este momento, desde casa, estaré siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud de Tamaulipas y desde aquí seguiré trabajando", publicó García Cabeza de Vaca. "He implementado medidas de comunicación con mi gabinete de Salud, Seguridad, Economía y Bienestar para continuar trabajando y atendiendo las prioridades de nuestro estado. Como lo informé ayer, Tamaulipas atraviesa por un momento crítico de contagios", agregó. El miércoles, la Secretaría de Salud informó que se registraron 312 nuevos casos del coronavirus y 13 fallecimientos. Tamaulipas ha reportado 7 mil 056 casos positivos desde que inició la pandemia.

Thursday, July 2, 2020 9:44 am.