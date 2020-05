Previous Next Frente frío traerá tormentas eléctricas al Valle y posibles inundaciones El Servicio Nacional del Clima alerta de un frente frío que traerá tormentas eléctricas al Valle y posibles inundaciones en algunas áreas bajas. Buy this photo

El Servicio Nacional del Clima en Brownsville ha emitido una alerta de inundación repentina para todo el Valle del Río Grande. La vigilancia entró en vigor la tarde del jueves y continuará hasta el sábado por la noche. En el área de vigilancia figuran los condados de Cameron, Willacy, Hidalgo y Starr. El NWS informa que un frente frío fuerte se moverá a través del Valle provocando lluvias y tormentas eléctricas alrededor del área. Se anticipa que el frente frío se detendrá cerca de nuestro sureste del Valle el sábado y mantendrá la actividad de lluvias o tormentas eléctricas en toda la región. El NWS afirma que los residentes deben esperar lluvias y tormentas eléctricas generalizadas que continuarán hasta el sábado. Son posibles precipitaciones totales de 1 a 3 pulgadas. Las áreas bajas y las áreas con poco drenaje, así como algunas ubicaciones urbanas, podrían registrar inundaciones en carreteras y calles. Las fuertes lluvias en un corto período de tiempo podrían hacer que los arroyos se desborden, informé el NWS. Las autoridades meteorológicas informan que conducir puede ser difícil, y que los automovilistas deben encontrar rutas alternativas al llegar a carreteras inundadas. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 8, 2020 11:59 am.