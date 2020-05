Feriado llega con ahorros en productos ahorradores de agua

Productos que ahorran agua estarán libres de impuestos

Janos Margaret Vento, gerente de la Supertienda Jano's en Raymondville, espera el fin de semana de Memorial Day para su tienda y sus empleados después de semanas de rutina alterada debido a COVID-19.

RAYMONDVILLE — Es seguro decir que este año, el quinto para la exención del impuesto sobre las ventas de productos eficientes en agua, será diferente a sus predecesores. Aquí en Jano’s Superstore, la gerente de la tienda, Margaret Vento, está feliz de volver a la normalidad, como lo es estar completamente abiertos y listos para los clientes. “Todavía seguía abierto”, comentó. “Reducimos un poco las horas en las tiendas pero estábamos aquí. Muy lento, si. Básicamente, solo recibíamos pagos en la puerta. La gente compraba mercadería a través de la ventana. “Estamos de vuelta”, agregó con énfasis. En esta tienda Jano’s, los electrodomésticos son más vendidos que los muebles en exhibición, dijo Vento. Y este es el fin de semana para comprar. Todos los artículos etiquetados como Energy Star están libres de impuestos, como aires acondicionados (menos de 6 mil), refrigeradores (menos de 2 mil), ventiladores de techo, bombillas de bajo consumo, ropa y lavavajillas, deshumidificadores y termostatos programables. No están en la lista para un acuerdo libre de impuestos los calentadores de agua, las secadoras de ropa, las estufas, los ventiladores del ático o las bombas de calor. Al igual que la mayoría de las tiendas que se preparan para el fin de semana del Día de los Caídos, Jano’s tiene algunas reglas nuevas, como exigir a los clientes que usen máscaras faciales y continúen la distancia social en las instalaciones. "Incluso en estos tiempos inciertos, los texanos pueden aprovechar esta exención del impuesto a las ventas para comprar artículos más eficientes en términos de energía, apoyar a las empresas locales y ahorrar dinero", dijo el Contralor de Texas Glenn Hegar. “Puede practicar el distanciamiento social y otras medidas de precaución al comprar en persona o comprar en línea. Los productos que califican están libres de impuestos". Para obtener más información sobre los detalles de qué elementos califican y cuáles no, visite el sitio web del contralor en https: // contralor. texas.gov/taxes/publications/ 98-1018.php rkelley@valleystar.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

