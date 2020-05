Previous Next Extiende Tamaulipas estado de emergencia sanitaria hasta el 15 de julio El gobierno del estado de Tamaulipas anunció el viernes que el estado de emergencia de extiende hasta el 15 de julio, ante el elevado riesgo de contagio que existe en la entidad del virus SARS-COV2 (COVID-19).

El gobierno del estado de Tamaulipas anunció el viernes que el estado de emergencia de extiende hasta el 15 de julio, ante el elevado riesgo de contagio que existe en la entidad del virus SARS-COV2 (COVID-19). El nuevo decreto emitido por el gobierno estatal señala que continuarán desarrollándose las actividades esenciales mientras que las consideradas no esenciales, tendrán una apertura gradual y responsable, regulada por la Secretaría de Desarrollo Económico del estado. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud, en la sesión de este 27 de mayo, determinó que no es propicio reanudar actividades económicas y gubernamentales al 100 por ciento. El acuerdo, publicado la tarde de este viernes en el Periódico Oficial del Estado, indica que se deberán atender las medidas de seguridad en materia sanitaria para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura. Serán permitidas las actividades esenciales, de conformidad a lo establecido en el acuerdo emitido por el secretario de Salud del gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo de 2020. Las actividades consideradas como No Esenciales atenderán a una apertura gradual y responsable, para lo cual se faculta a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Secretaría de Salud del Estado, a efecto de que emitan los lineamientos y protocolos de seguridad sanitaria y de salud correspondientes para su reapertura, para hacer frente a la nueva realidad con convivencia segura, y con ello prevenir la propagación y transmisión del virus SARS-COv2 (COVID-19). Se amplía del 1 al 15 de junio del presente año, la licencia laboral, con goce de sueldo a las y los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que sean mayores de sesenta años de edad, se encuentren en periodo de embarazo o lactancia, sean madres de familia con hijos menores a los 12 años de edad, que cuenten con alguna discapacidad, o padezcan de alguna enfermedad crónica no transmisible. El resto de los trabajadores gubernamentales continuarán desempeñando sus actividades desde casa y retornarán a trabajar también el 15 de junio, y todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deberán adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, evitar y contener la propagación del Covid-19, referidas en los criterios y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud. Toda persona en territorio tamaulipeco deberá observar las medidas recomendadas por las autoridades de salud, como el lavado de manos frecuentemente; las personas al estornudar o toser deberán aplicar la etiqueta respiratoria (cubriendo nariz y boca con un pañuelo desechable o con el antebrazo); no saludar de beso, de mano o abrazo; mantener todas las medidas de sana distancia recomendadas por las Secretarías de Salud, tanto federal como estatal. También el uso obligatorio de cubrebocas para todas las personas que se encuentren en cualquier espacio público, como lo son la vía pública, los edificios públicos o el transporte público; y el programa del doble no circula. Estas disposiciones entran en vigor a partir de la publicación del decreto, que puede ser consultado en: http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/cxlv-Ext.No_.4-290520F.pdf

