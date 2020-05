Explota el Starship SN4 durante prueba en Boca Chica

Posted:

El prototipo de nave espacial SN4 de SpaceX fue destruido en una poderosa explosión minutos después de una prueba de motor a la 1:49 p.m. hoy. El incidente en el sitio de Boca Chica de la compañía ocurrió después de una serie de pruebas exitosas de motores de "fuego estático" en el prototipo en los últimos días. El SN4 se estaba preparando para un vuelo de prueba que posiblemente tenga lugar en unas semanas, según el CEO de SpaceX, Elon Musk. La explosión ocurrió un día después de que la Administración Federal de Aviación le otorgó a la compañía una licencia de lanzamiento de dos años para el sitio de Boca Chica, y cuando la cápsula Crew Dragon de SpaceX encima de un cohete Falcon 9 está a punto de transportar a dos astronautas estadounidenses en una misión al Internacional Estación espacial este fin de semana, pendiente de clima favorable. La causa de la explosión de Boca Chica no se conoce en este momento. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 29, 2020 3:14 pm.