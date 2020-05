Ex alumno de BISD es el nuevo director de información

Posted:

Jason E. Moody, el nuevo Director de Relaciones Públicas y Participación de la Comunidad del Distrito Escolar Independiente de Brownsville, planea contar la historia del BISD desde la perspectiva positiva de sus muchos logros. “El distrito escolar es un distrito con calificación A-plus y tenemos que usarlo como plataforma”, dijo Moody, nativo de Brownsville, durante una entrevista la semana pasada en su oficina en la sede del distrito en 1900 Price Road. El 1 de abril comenzó a trabajar justo cuando la pandemia mundial de coronavirus se estaba asentado como la nueva normalidad. “Soy muy afortunado, estoy muy emocionado y tengo la suerte de trabajar con un distrito escolar del que soy producto”, dijo Moody, y agregó que sus padres le inculcaron la importancia de hacer lo correcto y retribuírselo a la comunidad. “Creo que las personas que realmente me conocen saben que sigo involucrado”. Moody es del 10% de los mejores graduados de 1999 en la preparatoria Pace y se especializó en periodismo en la Universidad de Texas en Austin, y se transfirió a lo que entonces era la Universidad de Texas en Brownsville y Texas Southmost College para convertirse en miembro de la Escuela de Comunicación Masiva de UTB clase inaugural. Por otro lado, confesó que tiene dos objetivos principales en el trabajo. El primero es que su oficina continúe siendo la fuente número 1 de toda la información sobre BISD. “Es vital que la información correcta se distribuya a nuestra comunidad de fuentes confiables y creíbles a aquellos que tienen un gran interés en nuestra educación”, dijo. “Son los estudiantes y los padres, pero también el personal, los maestros y los empleados del distrito escolar. Debido a que somos una gran familia, tenemos que actuar y ser un equipo de apoyo para la educación de nuestros estudiantes” © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Monday, May 18, 2020 4:15 pm.