Estudiante de TSTC da positivo a COVID-19

HARLINGEN Un estudiante de flebotomía en TSTC había dado positivo por COVID-19, anunciaron funcionarios escolares el miércoles por la tarde después de recibir los resultados del departamento de salud local. El estudiante estuvo en el campus por última vez el 7 de mayo y estaba en una clase de seis en un edificio donde no se realizaban otras clases. El laboratorio y todas las áreas públicas del edificio fueron desinfectadas inmediatamente después de la clase, según un comunicado de prensa de TSTC. El estudiante informó sentirse enfermo ese día y fue al médico, donde se realizó la prueba COVID-19. El estudiante y el resto de la clase no han regresado al campus desde ese día. A partir del lunes, la clase se pospuso, y la escuela repitió una limpieza profunda del laboratorio. TSTC también inició el proceso de rastreo de contactos para alertar a otros estudiantes y al personal que pueden haber estado en contacto con el estudiante. Los estudiantes en la clase regresarán al campus el 26 de mayo, según el comunicado. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

