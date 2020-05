Estéticas podrán abrir el 8 de mayo, gimnasios hasta el 18

Previous Next Virus Outbreak Minnesota Molly Scott, centro derecha, estilista del condado de Scott, corta el cabello de un hombre que no quiso ser identificado, afuera de la mansión del gobernador durante una protesta para abrir el estado, organizada por el grupo del 3% United Patriots el sábado. El 25 de abril de 2020, en St. Paul, Minnesota, Scott dijo que ahora no tiene trabajo y que muchos de sus amigos también. (Aaron Lavinsky / Star Tribune a través de AP) Buy this photo Malls, movies and more: A look at reopenings by state in US Shalee Williams, derecha, recibe una pedicura en Lotus Nail Spa el lunes 4 de mayo de 2020 en Stansbury Park, Utah. Los salones de uñas, gimnasios y restaurantes se encuentran entre algunas empresas de Utah a las que se les permitió abrir sus puertas bajo nuevas pautas.

Posted:

El gobernador de Texas Greg Abbott anunció la fase 2 de la reapertura del estado en conferencia de prensa el martes, permitiendo el inicio de labores a salones de belleza, barberías, y salas de bronceado a partir del 8 de mayo. Siguiendo la orden ejecutiva del gobernador implementada el 27 de abril, los lineamientos sanitarios indican el distanciamiento social, la separación de 6 pies, y la recomendación del uso de recubrimientos faciales. SERVICIOS ESTETICISTAS Todos los salones deberán seguir el reglamento y las recomendaciones de reapertura indicados por el gobierno del estado con la finalidad de evitar la propagación del nuevo coronavirus. Abbott enfatiza ciertas medidas como el uso del sistema de citas. Las pesonas pueden esperar dentro del local manteniendo 6 pies de distancia, o afuera del establecimiento dentro de su vehículo. Los proveedores de servicios y los clientes deben portar un cubrebocas y las estaciones deben de tener una separación de 6 pies de distancia. GIMNASIOS Un sector que se demorará un poco más para la reapertura serán los gimnasios y centros de ejercicio, los cuales podrán prestar servicios a partir del 18 de mayo. Abbott indicó que los usuarios deberán cubrirse las manos para poder tocar los aparatos de ejercicio. Si las personas llevan un tapete de yoga debe desinfectarse antes y después de su uso. SERVICIOS RELIGIOSOS Los servicios religiosos continuarán operando observando el distanciamiento social. Abbott emitió ciertas aclaraciones, para funerales, entierros, misas memoriales y bodas, el gobernador recomienda a la gente vulnerable, como lo son las personas mayores de 65 años y con condiciones físicas permanezcan de ser posible en sus casas. Los lineamientos para las iglesias es referente a la distribución de áreas para sentarse. El brincarse una fila, el seccionar áreas de la iglesia para diversos grupos, familias y el distanciamiento de 6 pies requerido, indicó el gobernador. Las personas que acudan a ceremonias religiosas se les recomienda el uso de cubrebocas. Para las recepciones de bodas aplica lo mismo que en los restaurantes. Las mesas deben de tener como máximo 6 personas y colocadas a 6 pies de distancia y el 25% de ocupación como se ha practicado en los restaurantes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, May 5, 2020 3:28 pm.