10 escuelas del Valle premiadas con el National Blue Ribbon

la mascota de los Mustangs de la preparatoria McAllen Memorial se reúne el jueves con los estudiantes de la escuela primaria Sam Houston en McAllen para celebrar la designaciónBlue Ribbon de la escuela. DEBRA THOOMAS, directora de la escuela primaria Sam Houston, realizó el jueves una celebración para el campus, por su designación de Blue Ribbon.

El Departamento de Educación de EEUU reconoció a 27 escuelas en Texas como Escuelas Nacionales Blue Ribbon, con 10 del Valle del Río Grande. Los distritos escolares La Joya, Roma, Hidalgo, Mission, Brownsville, McAllen y Valley View, incluidas las Escuelas Públicas de IDEA, tenían al menos un campus que se distinguía. La Agencia de Educación de Texas anunció sus nominaciones en enero y el Departamento de Educación de EEUU anunció oficialmente los reconocimientos la semana pasada. “Reconocemos y honramos su importante trabajo en la preparación de estudiantes para carreras exitosas y vidas significativas” señaló la secretaria de educación de los EEUU, Betsy DeVos, en un mensaje de video a los homenajeados. “Como Escuela Nacional Blue Ribbon, su escuela demuestra lo que es posible cuando los educadores comprometidos mantienen a todos los estudiantes y al personal con altos estándares y crean culturas innovadoras de enseñanza y aprendizaje”. Hasta 420 escuelas Se pueden nominar cada año, según el comunicado de prensa del Departamento de Educación de EEUU. En Texas, 26 de 27 escuelas reconocidas fueron nominadas por TEA. La Escuela Bautista River Oaks, una escuela no pública en Texas, también obtuvo esta distinción. Con 362 escuelas seleccionadas en todo el país, el departamento federal “reconoce a todas las escuelas en una de dos categorías de rendimiento, en función de todos las puntuaciones de estudiantes, puntuaciones de subgrupos de estudiantes y tasas de graduación”, según un comunicado de prensa del Departamento de Educación de EEUU. Las escuelas ejemplares de alto rendimiento son aquellos campus que se desempeñan entre los más altos de su estado, en base a los estándares estatales o “pruebas normativas nacionales”. Cuatro escuelas primarias en el Valle obtuvieron esta distinción. La primaria Putegnat en Brownsville, la primaria Sam Houston en el Distrito Escolar Independiente de McAllen, la primaria Emma Vera en el Distrito Escolar Independiente de Roma, y primaria Wilbur E. Lucas en el Distrito Escolar Independiente de Valley View entran bajo la categoría de escuelas ejemplares de alto rendimiento, según un comunicado de prensa de la Agencia de Educación de Texas. Para Sam Houston Elemental, el anuncio fue recibido con celebración ya que los estudiantes y el personal se vistieron de azul en el día del anuncio. “(Es) un privilegio estar entre las mejores escuelas de la nación...” dijo el jueves por la tarde la directora de la escuela primaria Sam Houston, Debra Thomas. “Valida todo el trabajo duro que hacen nuestros maestros, pasan horas y horas trabajando para asegurarse de que estén planeados y preparados para nuestros estudiantes todos los días”. Este es el décimo año de Thomas como directora y ha estado con el distrito 21 años. “Es un testamento del arduo trabajo que nuestro personal está haciendo aquí y nuestro cuerpo estudiantil”, afirmó el Superintendente de McAllen ISD J.A. recalcó González. “Sra. Thomas (directora) hace un trabajo fenomenal liderando este campus y esta es solo la culminación de todo ese trabajo duro”. La otra categoría son las Escuelas de Cierre de Brechas de Rendimiento, que incluye campus que se encuentran entre las escuelas con mejor desempeño de su estado en cerrar brechas de rendimiento entre los grupos de estudiantes de la escuela y todos los estudiantes. Las otras seis escuelas del Valle entran en esta categoría, con cinco escuelas primarias y un campus en una carta de inscripción abierta. Estos incluyen primaria Hubert Hudson en Brownsville ISD, primaria Hidalgo Park en Hidalgo ISD, primaria Elodia R. Chapa en La Joya ISD, Hilda C. Escobar / Alicia C. Rios primaria en Mission CISD y primaria Valley View North en Valley ISD. “Estas son noticias sobresalientes”, dijo Carol Perez, la superintendente de Mission CISD, en un comunicado de prensa. “Esto refleja el arduo trabajo y la dedicación de los estudiantes y el personal de Escobar / Ríos. Pasando a través del proceso de nominación puede ser una tarea muy desalentadora. Estoy orgullosa de que se hayan quedado con eso”. IDEA Quest College Preparatory de las escuelas públicas de IDEA, el único campus reconocido del Valle que no es una escuela primaria, también obtuvo una distinción a las Escuelas de Cierre de Brechas de Rendimiento. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, October 1, 2019 10:36 am.