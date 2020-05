EN TEXAS: 3 mil residentes de asilos de ancianos dan positivo a virus

Previous Next Virus Outbreak Texas Las camas de los hogares de ancianos y los desechos médicos se ven fuera del Spanish Meadows Nursing Center y Assisted Living en Brownsville el martes 12 de mayo de 2020. Buy this photo

Posted:

HOUSTON (AP) — Más de 3 mil residentes de hogares de ancianos en Texas han dado positivo por el coronavirus, según datos publicados por el estado el viernes. Las 3 mil pruebas positivas representan alrededor del 4% del número estimado de tejanos que viven en hogares de ancianos, informó el Houston Chronicle. En comparación, alrededor del 0.15% de los residentes de Texas han dado positivo por el virus que causa COVID-19. El gobernador republicano Greg Abbott ordenó el lunes pruebas de coronavirus para todos los residentes y el personal de asilos de ancianos de Texas después de que la Casa Blanca instó a los gobernadores a que lo hicieran a medida que aumentan las muertes en todo el país. Para la mayoría de las personas, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos o tres semanas. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, como la neumonía y la muerte. Más de 26 mil residentes y personal han muerto por brotes del virus en asilos de ancianos y centros de atención a largo plazo del país, según un recuento de AP basado en los departamentos de salud estatales y los informes de los medios. Eso es aproximadamente un tercio de las 76 mil muertes en los EEUU atribuidas al virus. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Saturday, May 16, 2020 6:23 pm.