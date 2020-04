Previous Next En aumento casos de COVID-19 en Tamaulipas; confirman 17 más, suman 128 La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa confirmó 17 nuevos casos positivos a COVID-19 la tarde del jueves analizados tanto por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) como por un laboratorio privado y el IMSS.

La tarde del jueves, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa confirmó 17 nuevos casos positivos a COVID-19 analizados tanto por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) como por un laboratorio privado y el IMSS. Con ellos, la cifra oficial se ubica en 128 casos positivos a la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-COV2, 13 de ellos totalmente recuperados y cinco defunciones. Las muestras analizadas por el LESP corresponden a ocho pacientes de Nuevo Laredo: un hombre de 42 años, una mujer de 64, un hombre de 19, un hombre de 33, un hombre de 17, un hombre de 53, una mujer de 59 años de edad y una mujer de 28. Los de laboratorio privado autorizado por el gobierno federal son una menor de edad y un hombre de 58 años de Madero; un hombre de 43 años de Tampico; así como dos hombres de Matamoros, uno de 36 y otro 24 años de edad. Los confirmados positivos analizados por el Instituto Mexicano del Seguro Social corresponden a dos mujeres de Reynosa de 34 y 44 años de edad; una mujer de Matamoros de 45 años; y un hombre de 57 años de edad también de Matamoros. Molina Gamboa volvió a pedir a la población a quedarse en su casa, por ser la forma más efectiva de cortar la transmisión del virus, de proteger a toda la familia y evitar defunciones por coronavirus. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

