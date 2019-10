Elon Musk revela planes para SpaceX en Boca Chica

Previous Next Elon_Musk_SpaceX_Boca_Chica (1).jpg El fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, hace una presentación sobre el desarrollo de la nave espacial interplanetaria Starship en Boca Chica el 28 de septiembre. Elon_Musk_SpaceX_Boca_Chica (2).jpg El prototipo Starship Mk1 se muestra en el astillero Boca Chica de SpaceX el 28 de septiembre antes de una presentación del fundador y CEO de la compañía, Elon Musk. También se muestra un automóvil eléctrico Tesla fabricado por la compañía de Musk. Elon_Musk_SpaceX_Boca_Chica (3).jpg El prototipo Starship Mk1 de SpaceX está iluminado por focos durante una presentación del fundador y CEO de la compañía, Elon Musk, el 28 de septiembre.

Posted:

Boca Chica se convirtió en sinónimo de exploración espacial de vanguardia el día en que SpaceX inició su sitio aquí, de construcción/ prueba/ lanzamiento, incluso aunque necesitara algunos años para que la actividad comenzara verdaderamente en el lugar. Ahora las cosas han despegado, literalmente, y están a punto de volver a ocurrir en los próximos meses. El centro de atención se hizo más brillante una vez que el fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció que haría entrega el 28 de septiembre la “actualización de la nave espacial) (transmitido en vivo en YouTube y visto por más de un millón de espectadores en todo el mundo), y aún más brillante a medida que el alcance del papel de Boca Chica en los planes de la compañía se hizo evidente durante la charla de Musk. El 28 de septiembre fue el undécimo aniversario del vuelo inaugural de su primer cohete, Falcon 1, de 17 años, con sede en Hawthorne, California. El escenario desde el cual Musk pronunció su presentación, y luego respondió a las preguntas de los periodistas, fue instalado al pie del prototipo ‘Starship’ Mk1 de 165 pies de alto recientemente ensamblado, reluciente en su revestimiento de acero inoxidable, el cono de la nariz iluminado por un foco de luz, del humilde Falcon 1 se mostraba cerca. El Mk1 es el primer prototipo completo de la nave espacial que la compañía está desarrollando para aterrizar humanos en Marte con el fin de establecer un asentamiento autosostenible allí, para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria para ayudar a asegurar su supervivencia. En la inauguración del lugar en septiembre de 2014, Musk dijo que “podría ser muy bien, que la primera persona que parte de otro planeta pueda salir de esta ubicación”. Respondiendo a una pregunta del Nuevo Heraldo el sábado por la noche, Musk dijo que “definitivamente es posible que la primera misión tripulada en ‘Starship’ pueda partir de Boca (Chica)”. Los equipos de Boca Chica y las instalaciones de SpaceX cerca de Cabo Cañaveral, Florida, han estado compitiendo para construir los primeros dos prototipos de ‘Starship’. La construcción del Mk1 en Boca Chica comenzó hace cuatro o cinco meses. Mk2 todavía está en construcción cerca del Cabo. “Hasta donde sé, ambos lugares lanzarán misiones tripuladas”, dijo Musk. “Así que creo que es extremadamente probable que lancemos misiones tripuladas desde Boca, y hay al menos un 50 por ciento de posibilidades de que sea la primera misión”. La compañía del prototipo tosco y monomotor ‘Starhopper’ que se asemeja a una torre de agua, el 27 de agosto voló a una altitud de 500 pies y aterrizó nuevamente en un aterrizaje controlado. Musk dijo que el Mk1, con un peso de aproximadamente 200 toneladas y con sus tres motores Raptor diseñados por SpaceX ya instalados, debería estar listo para su primer lanzamiento dentro de dos meses. “Esta cosa despegará, volará a 65,000 pies — unos 20 kilómetros — y regresará y aterrizará”, manifestó. “Realmente va a ser bastante épico ver que esa cosa despegue y regrese”. El próximo lanzamiento de la nave espacial SpaceX podría estar totalmente en órbita con un refuerzo (denominado “Súper Pesado”) que acomodará 37 motores Raptor, pero probablemente solo necesitará 31 para llevar la nave espacial a la órbita terrestre baja, dijo Musk. El ‘Starship’ y ‘Super Heavy’ combinados serán casi dos veces y media más altos que el ‘Starship’ por sí solo, afirmó. “Lo más probable es que no volaríamos para orbitar con Mk1, pero volaríamos a orbitar con Mk3, que se construirá después de Mk1 aquí”, recalcó Musk. “De hecho, comenzaremos a construirlo en aproximadamente un mes”. El Mk3 se construirá en Boca Chica y el Mk4 en Florida, dijo. Cada uno tendrá seis motores Raptor cada uno. Mientras que el Mk1 y el Mk2 están hechos de placas de acero inoxidable, el Mk3 utilizará un método diferente, informó Musk. Los paneles del Mk1 se asemejan a los espejos de una casa de la diversión, aunque el nuevo método debería producir una nave más elegante. “Con Mk3 y más allá, literalmente tomaremos la bobina de acero del molino, la desenrollaremos, cambiaremos la curvatura a un diámetro de nueve metros y haremos una sola soldadura de costura”, comentó Musk. “Y también será más delgado, lo que lo hace más liviano y más barato”. La compañía planea construir naves espaciales a un ritmo muy acelerado para los estándares de la industria espacial, apuntando a completar el Mk2 en dos meses, el Mk3 en tres meses y el Mk4 en cuatro o cinco meses, dijo. “Solo para enmarcar las cosas, vamos a construir barcos y refuerzos en Boca y el Cabo tan rápido como podamos”, avanzó Musk. “Va a ser una locura ver un montón de estas cosas. Quiero decir, no solo uno sino un montón de ellos. Estamos mejorando exponencialmente tanto el diseño como el método de fabricación. ... Esto va a sonar totalmente loco, pero creo que queremos intentar alcanzar la órbita en menos de seis meses”. Los vuelos de las naves espaciales con personas a bordo podrían ocurrir tan pronto como el próximo año, adelantó. “Con cualquier desarrollo en territorio desconocido, es difícil predecir estas cosas con precisión, pero creo que las cosas se moverán muy rápido”, aseguró. Mientras tanto, el perfil de SpaceX en Boca Chica seguirá creciendo. “Definitivamente será más elegante de lo que es actualmente”, dijo Musk. “La razón por la que no es más elegante es simplemente porque habría tomado demasiado tiempo construir los edificios. Como iba a tomar tanto tiempo construir los edificios, acabamos de construir (Mk1) afuera”. Entre los invitados a la presentación de Musk se encontraban varios funcionarios electos locales, entre ellos el alcalde de Brownsville, Trey Méndez, quien luego llamó a Musk “una de las mentes más grandes de nuestro tiempo”. “Escucharlo hablar sobre el futuro de SpaceX a solo unos metros de distancia fue surrealista”, confesó Méndez. “Sinceramente espero que las instalaciones de Boca Chica comiencen los lanzamientos que pronto serán visibles para el público, ya que definitivamente están intrigados por la idea de la industria espacial en Boca Chica”. Si bien la compañía no ha sido un motor económico significativo hasta el momento, Méndez predijo que la ciudad podrá “aprovechar la industria espacial de billones de dólares en el futuro”. “Estoy entusiasmado con las posibilidades que tenemos por delante, al mismo tiempo que modero mis expectativas tanto como sea posible”, dijo. “La ciudad ciertamente continuará avanzando con otras facetas del crecimiento en los próximos años”. Por el condado de Cameron Eddie Treviño Jr. también asistió, luego describió el Mk1 como “bastante impresionante”, lo mismo que el progreso que SpaceX ha logrado en un tiempo relativamente corto. En este sentido, declaró que estaba emocionado de escuchar la visión de Musk para el futuro, una visión que suena menos extravagante a medida que la compañía continúa alcanzando hazañas. Treviño dijo que entiende que SpaceX significa cambio — impactando particularmente a los residentes del cercano pueblo de Boca Chica — aunque él piensa que cada vez más personas han concluido que los beneficios de la presencia de la compañía superan los costos, y que está escuchando muchas menos críticas de los electores estos días. “Para el área, el condado, el estado — es grande “, indicó Treviño. “No puedes evitar sentirte entusiasmado con lo que esto podría significar para el futuro. … Todo el mundo sigue diciendo qué significa. Creo que significa un futuro extremadamente brillante para el área. Creo que vale la pena jugar nuestro papel con un visionario como Elon Musk, para acompañarlo, literalmente.” © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, October 1, 2019 10:29 am.