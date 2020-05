El Condado Cameron confirma 11 casos de COVID-19; Hidalgo cero

Previous Next Condado Cameron casos 050520

El Departamento de Salud Pública del Condado Cameron ha recibido confirmación de once casos adicionales de COVID-19. Esto eleva el número total de casos de COVID-19 a 454 en el Condado de Cameron. De los 454 casos, 214 individuos se han recuperado. El Departamento de Salud Pública continúa trabajando con las dos instalaciones de hogares de ancianos para abordar los brotes de COVID-19. Hasta la fecha, los casos del Condado de Cameron que surgen del Hogar de Ancianos Veranda han incluido 32 empleados y 59 residentes que dieron positivo, incluidos diez (10) que fallecieron. El Windsor Atrium actualmente tiene 31 empleados y 45 residentes que han dado positivo. Han tenido siete (7) individuos vinculados a Windsor Atrium que fallecieron. CONDADO HIDALGO Por primera vez en 45 días, el Condado Hidalgo informó que el martes no tenía un caso COVID-19 positivo para reportar. Ha habido un total de 353 casos positivos desde el 21 de marzo. De ellos, 203 han sido liberados del aislamiento. Actualmente hay 143 casos activos. "Esta es una gran noticia, pero no debemos bajar la guardia", dijo el juez del Condado Hidalgo Richard F. Cortez. "Necesitamos continuar con esto al continuar practicando las medidas de seguridad que hemos estado practicando, incluyendo permanecer en casa, una buena higiene y evitar las multitudes". Hasta el martes, sin embargo, todavía había 83 pruebas pendientes, según el condado, que también dijo en su comunicado de prensa que 13 personas permanecen hospitalizadas, incluidas tres que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. La noticia positiva sigue a la triste noticia del lunes, cuando el condado informó que un hombre de 50 años con afecciones subyacentes murió después de dar positivo por COVID-19. Un total de siete personas, todas con problemas de salud subyacentes, murieron después de dar positivo para COVID-19 desde la primera prueba positiva del condado el 21 de marzo. El condado también anunció que 5,222 personas han sido evaluadas para COVID-19 desde que comenzaron las pruebas en marzo. La gran mayoría de las personas, 4,997, se hicieron pruebas en laboratorios privados.

