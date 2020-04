Edinburg, Elsa ordenan uso de mascaras, Harlingen y Brownsville lo recomiendan

Previous Next 20200406_CC Press Conference April 6_03.JPG José López usa una máscara facial el lunes mientras camina por Elizabeth Street en el centro de Brownsville. Buy this photo

La ciudad de Elsa ha ordenando el uso de máscaras o cubiertas faciales y nasales, a partir de las 5 a.m. del lunes. Se requiere que todas las personas mayores de 3 años se cubran la nariz y la boca al ingresar a cualquier edificio que no sea su vivienda, en el estacionamiento de un negocio y al bombear gasolina. “Para mayor claridad, no se requieren cubiertas de grado médico, como N95 y máscaras quirúrgicas”, dice la orden, “y se alienta al público a usar otras formas de cobertura para no interrumpir el suministro de cubiertas de grado médico para instalaciones de atención médica y profesionales y socorristas”. Los ejemplos de revestimientos faciales incluyen una máscara casera, bufanda o pañuelo. La orden de máscara se agregó a la declaración de emergencia de la ciudad, que anteriormente obligaba a los residentes a permanecer en sus hogares con excepciones para actividades esenciales. La orden requería que no más de dos personas por hogar pudieran ingresar a una tienda o negocio a la vez. Una violación a la orden puede ser castigada con una multa de hasta $ 1,000 o 180 días en la cárcel. Harlingen pide a ciudadanos que porten mascaras El alcalde de Harlingen, Chris Boswell, y el Dr. Michael Mohun, Autoridad de Salud de la Ciudad de Harlingen, recomiendan que los residentes usen máscaras faciales o cubiertas mientras están en público. Las máscaras o cubiertas pueden ser bufandas, pañuelos u otras cubiertas faciales hechas de tela y artículos de tela, según lo recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades. La directiva sigue el llamado de los CDC para el uso de cubiertas de tela como una medida adicional para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. El aviso es el resultado del reciente aumento en los casos positivos de COVID-19 en Harlingen y la región. Del mismo modo, que el resto de ciudades mencionadas, hoy la Ciudad de Brownsville tiene previsto abordar en la Comisión de la Ciudad el uso obligatorio de las máscaras. En este sentido, el alcalde, Trey Méndez, escribió en su página ofical de Facebook: “La comisión de la Ciudad abordará el uso de máscaras faciales en la reunión de mañana. Mientras tanto, le recomiendo que use una máscara facial u otro tipo de cubierta protectora cuando se encuentre en un lugar público”. La reunión está prevista que tenga lugar a a las 5 p.m. a través de la conferencia Zoom. Hasta el domingo, han habido 87 casos de COVID-19 en el Condado Cameron, 99 en el condado de Hidalgo, siete en el condado de Starr y cinco casos en el condado de Willacy, con dos muertes relacionadas con el virus. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, April 7, 2020 10:35 am.