Dos bebés entre los 87 nuevos casos; 4 personas fallecidas por COVID-19

Cuatro decesos y 87 nuevos casos de COVID-19 opacan el fin de semana feriado del 4 de Julio en el Condado Cameron.

Las víctimas fatales corresponden a un hombre de 23 años de edad de Rancho Viejo, un hombre de Harlingen de 42 años, un hombre de 68 años de San Benito y una mujer de 92 años residente de The Rio Fox Hollow, elevando el número de muertes a 67, reportó el Condado de Cameron en un comunicado el sábado en la tarde.

Entre los 87 nuevos casos de COVID-19, el Departamento de Salud del Condado de Cameron indica que se encuentran dos bebés, de 5 y 7 meses de edad; jóvenes entre los 15 y 18 años de edad; y adultos mayores hasta los 87 años de edad. El número total de casos de COVID-19 en el Condado Cameron hasta el día de hoy sábado asciende a 2,779.

También el condado indica que 208 individuos se reportan recuperados elevando el número a 2,004.

Departamento de Salud del Condado de Cameron continúa trabajando con las seis instalaciones de hogares de ancianos y un centro de detención para abordar los brotes de COVID-19.

Hasta la fecha, los casos del Condado de Cameron derivados del Veranda Nursing Home han incluido 35 empleados y 64 residentes que dieron positivo, incluidos 11 que fallecieron. Spanish Meadows en Brownsville también tiene 6 empleados y 11 residentes que dieron positivo, incluidos 2 que fallecieron.

The Rio at Fox Hollow en Brownsville tiene 35 empleados y 36 residentes que dieron positivo, incluidos 6 que fallecieron. Alta Vista en Brownsville tiene 1 empleado y 4 residentes que dieron positivo. El Centro de Enfermería y Rehabilitación de Harlingen actualmente cuenta con 4 empleados y 2 residentes que dieron positivo. Ebony Lake Nursing and Rehabilitation tiene 1 empleado y 3 residentes que dieron positivo. Además, el Centro de Procesamiento de Servicios de Port Isabel tiene 10 empleados y 75 detenidos que dieron positivo.

Como parte del plan de respuesta de acción COVID-19, la Salud Pública del Condado de Cameron dice que está llevando a cabo investigaciones epidemiológicas, rastreando contactos según sea necesario, y continúa monitoreando la situación.