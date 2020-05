Dos miembros de la clase inaugural de graduados de la Facultad de Medicina del Valle del Río Grande de la Universidad de Texas son de Brownsville y planean regresar a la ciudad una vez que completen sus residencias.

El Dr. Ramiro Tovar completará su residencia en el Doctors Hospital Renaissance en Edinburg. Miembro de la última clase de graduados en la Universidad de Texas en Brownsville, retrasó la solicitud a la escuela de medicina para convertirse en miembro de la clase inaugural de la Facultad de Medicina UTRGV y completar su educación médica entre la población a la que espera servir, la gente de Valle del Río Grande.

El Dr. Jared Eaves completará su residencia como obstetra / ginecólogo en Methodist Health System en Dallas. Se graduó en negocios de la Universidad de Texas en Austin y regresó al Valle durante los veranos de su tercer y cuarto año para completar sus rotaciones médicas. Planea regresar a Brownsville después de su estancia en Dallas, aunque no está seguro exactamente en qué entorno.

Tovar dijo que se inspiró para convertirse en médico después de que un neurocirujano que estaba en el hospital de México, donde llevaron a su tía después de sufrir un estallido de aneurisma le salvó la vida. Tenía dos aneurismas adicionales que no habían estallado, y el Dr. Gustavo Villarreal, uno de los dos únicos médicos en México que podría haber realizado la cirugía, realizó la operación sin cobrar.

Tovar era entonces un niño, la tía, que sirvió casi como segunda madre para los niños Tovar, recibió 16 años de vida adicional debido a la operación. Tovar dijo que su madre, una contadora en México, también había querido seguir una educación médica, pero no tuvo la oportunidad después de los ataques del 11 de septiembre.

“Ves algo así cuando eras niño y dices” Quiero ser así cuando crezca”. Quiero poder tocar la vida de las personas así”.

Tovar se graduó de UTB en 2015 y estaba postulando a la escuela de medicina cuando se anunció el acuerdo para lanzar la escuela de medicina UTRGV. Retiró sus solicitudes y esperó un año para ser parte de la clase inaugural, que comenzó sus estudios en 2016.

“Ha sido fantástico”, dijo sobre la experiencia. Agregó que espera emular una cita atribuida al Dr. Sir William Osler, que un buen médico tratará una enfermedad pero un gran médico tratará a un paciente. Tovar se especializará en medicina de medicina familiar. “Quiero conocer a mis pacientes como personas”, dijo.

Eaves fue a la primaria González, a la secundaria García y a la secundaria López, luego a la escuela magnet para la educación musical. Durante un tiempo pensó que perseguiría la música como carrera como saxofonista.

“Había jugado con la idea de hacer medicina desde la escuela primaria, pero la música realmente me dejó en paz y estaba bastante seguro de que iba a hacer música en la universidad”, dijo.

“Hacia el final de la escuela secundaria, una de mis consejeras, la Sra. Alicia Roberts, me habló de un campamento de negocios de verano gratuito en UT. ... Siempre quise ir a UT y me enamoré de la idea de ir a UT”. Decidió que se especializaría en negocios y premedicación.

“Durante mi segundo o tercer año, mi abuela fue diagnosticada con cáncer de colon. Fui con ella a las citas con su médico y ví lo impactantes que eran los profesionales médicos. ... Me encantaba la música pero empecé a no verla como una carrera. Me especialicé en negocios y pre-medicina en UT Austin”.

Durante los veranos de sus años de pregrado, Eaves dijo que siguió a los médicos de Valley durante las rotaciones médicas.

“Mi interés creció gradualmente y durante mi último año en UT solicité ingreso a la escuela de medicina UTRGV. ... El día del partido coincidí con Ob / Gyn en Methodist Dallas. Mi plan ahora es regresar a Brownsville de alguna manera como Ob / Gyn”.

El Dr. Kenneth Shine, el orador principal en el comienzo del sábado, dijo que la ceremonia celebrará los logros de la clase inaugural de la Escuela de Medicina de UTRGV.

“A medida que dan el siguiente paso en sus carreras médicas, es un honor participar en este evento histórico. Este comienzo oficialmente envía a nuestra primera clase de estudiantes de medicina, y con orgullo llevarán el nombre UTRGV en todo el país a medida que ingresan a la capacitación de residencia. Esta ceremonia representa el éxito de la Facultad de Medicina e incluye a la facultad, la administración, los estudiantes y la comunidad que se han dedicado tanto a este programa”.

Para la ceremonia virtual, los estudiantes iniciarán sesión en una página web designada de inicio 2020 a partir de las 10 a.m. del sábado. Escucharán mensajes del liderazgo de UTRGV y oradores especiales y escucharán sus nombres llamados para recibir virtualmente sus títulos. El enlace está abierto al público y cualquier persona interesada en ver la ceremonia podrá acceder en línea en UTRGV.edu/SOMGrad.

