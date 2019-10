Previous Next Doble cierre de puente internacional Gateway por amenaza de migrantes Ante la posible amenaza de que migrantes cierren nuevamente el Puente Internacional Gateway, este viernes por la mañana el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU cerró en dos ocasiones el cruce fronterizo para realizar acciones de entrenamiento. Buy this photo

MATAMOROS-BROWNSVILLE — Ante la posible amenaza de que migrantes cierren nuevamente el Puente Internacional Gateway, este viernes por la mañana el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU cerró en dos ocasiones el cruce fronterizo para realizar acciones de entrenamiento. “La Oficina de Operaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, conoce las manifestaciones y protestas planificadas en México que pueden afectar el acceso al puerto de entrada de Brownsville el 25 de octubre de 2019”, dijo la oficina en un comunicado de prensa el viernes. “La seguridad fronteriza y la facilidad de acceso son las principales prioridades para la Aduana y Protección Fronteriza de EEUU. Y estamos trabajando con nuestros homólogos del gobierno mexicano estatal y local para garantizar el acceso al puerto de entrada para el comercio y los viajes legítimos”, agregó. Elías Rodríguez, portavoz de Operaciones de Campo de CBP, informó que ante la amenaza de que los solicitantes de asilo tomaran nuevamente el cruce fronterizo bloqueando el paso a peatones y automóviles, la mañana del viernes se realizaron dos ejercicios por parte de oficiales en preparación a cualquier acción de los migrantes. El primer ejercicio se realizó a las 10:08 a.m. y el segundo a las 10:48 a.m., con una duración de alrededor de 15 minutos, en el cual se detuvo el tráfico. Los gerentes de CBP monitorearán la situación y harán todo lo posible para procesar el tráfico comercial y de pasajeros. Si la situación requiere el cierre del puerto, los viajeros pueden utilizar el puerto de entrada de Progreso/Donna como cruces alternativos”, dice el comunicado. El pasado 10 de octubre, casi mil migrantes bloquearon el tráfico en el punto medio de los puentes internacionales Gateway y B&M para exigir respuestas sobre sus casos de asilo. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Friday, October 25, 2019