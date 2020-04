Distribución de despensas en Southmost el viernes

La Ciudad de Brownsville, United United Way del Sur del Condado Cameron, el Banco de Alimentos del Valle, Brownsville Wellness Coalition, Brownsville Community Foundation, Brownsville Foundation for Health and Eduction y UT Health and Education, se unen a la campaña Unidos Contra el Hambre para asistir a la comunidad en tiempos de pandemia COVID-19 que afecta al país y a la región.