Previous Next Detienen a voluntaria de migrantes en puente de Matamoros con municiones Los migrantes duermen en el suelo después de acampar en el Puente Internacional Gateway que conecta el centro de Matamoros, México, con Brownsville. Una voluntaria de migrantes fue detenida cuando intentaba entregar regalos de Navidad y se le descubrieron municiones.

HOUSTON — México autorizó la salida del país a una mujer de Texas que fue detenida mientras intentaba entregar regalos de Navidad en un extenso campo que alberga a personas que esperan citas en los tribunales de inmigración en Estados Unidos. Los familiares de Anamichelle Castellano dijeron que fue arrestada por las autoridades mexicanas el lunes en un puente que cruza desde Brownsville, Texas, hasta Matamoros, México. Agregaron que las autoridades descubrieron una pequeña caja de municiones dentro del auto de Castellano que, según los familiares, la dejó allí su esposo después de un viaje de caza previo. México tiene leyes estrictas contra el ingreso al país con armas o municiones. Genaro López, el padre de Castellano, dijo el miércoles que su hija fue liberada el martes y se le permitió regresar a Estados Unidos. El automóvil de la mujer y los aproximadamente 300 regalos envueltos que llevaba todavía están en México, dijo López. Castellano y su esposo, Jehu, operan una organización sin fines de lucro llamada Fundación Socorro. Se encuentran entre los voluntarios que intentan ayudar a miles de padres y niños que esperan en las ciudades fronterizas mexicanas solicitar asilo en los tribunales de inmigración estadounidenses. La administración del presidente Donald Trump ha impedido el ingreso de muchos solicitantes de asilo o los envió a México mientras sus casos se resuelven en Estados Unidos. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

