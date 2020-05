Previous Next Detenido en centro de detenciones en Port Isabel da positivo a coronavirus La entrada principal al centro de detención de Port Isabel se aprecia en la foto. Port Isabel se encuentra a unos 32 km al noroeste de Brownsville.

ICE confirmó que un detenido en el centro de detención de Port Isabel dio positivo a COVID-19. El detenido es un hombre mexicano de 20 años, según la agencia. ICE refirió sus preguntas a la guía COVID-19 que figura en su sitio web. De acuerdo con esa guía, las operaciones de ejecución y remoción de ICE en marzo "convocaron un grupo de trabajo entre profesionales médicos, especialistas en control de enfermedades, expertos en detención y operadores de campo para identificar pasos adicionales mejorados para minimizar la propagación del virus". Esto resultó en que la agencia evaluara a su población detenida con base en la guía de los CDC para las personas que pueden estar en mayor riesgo de enfermedad grave como resultado del virus y la liberación de 900 personas. La agencia también declaró que esta política se está aplicando a todos los nuevos arrestados, y la agencia especificó en otra sección que 192 individuos habían sido liberados por orden judicial desde el 24 de abril. "Los cargos o condenas penales incluidos representan los crímenes más atroces. Algunas personas tienen más de una condena o un cargo pendiente", escribió la agencia en una nota al pie de página que detalla los antecedentes penales de los detenidos liberados. Según las estadísticas de ICE, aproximadamente 27 mil inmigrantes están actualmente detenidos en todo el país. ICE afirma que se le debe proporcionar el equipo de protección personal adecuado de acuerdo con las normas de los CDC para el personal y los pacientes, incluidas las máscaras N95, los respiradores disponibles y el equipo de protección adicional. "Los detenidos están siendo evaluados para detectar COVID-19 de acuerdo con la guía de los CDC. En algunos casos, el personal médico en los centros de detención de ICE está recolectando muestras de detenidos de ICE para su procesamiento en un laboratorio de salud público o privado", escribió la agencia. Otros casos que requieren un mayor nivel de atención se envían a un hospital local, de acuerdo con la guía, mientras que la agencia está aislando a aquellos en riesgo de exposición y aquellos que muestran síntomas en aislamiento médico. En marzo, los detenidos dentro de PIDC dijeron a los voluntarios locales que han estado haciendo visitas de asistencia social al centro de detención durante más de un año, y medio que planeaban organizar una huelga de hambre debido a la falta de protecciones dentro de las instalaciones. Una petición de moveon.org patrocinada por el miembro de la coalición Angry Tias y Abuelas del Valle del Río Grande informó que los detenidos dentro de PIDC deben comprar jabón de la comisaria y solo si tienen el dinero para hacerlo. "Los guardias que llegan de sus hogares entran y salen de los dormitorios sin guantes ni máscaras y van de un dormitorio a otro de esta manera durante todo el día. Hay 70 hombres en un dormitorio, por lo que el distanciamiento social es imposible", escribió Tias. Los informes de un abogado con sede en Brownsville también indicaron que el personal del centro de detención estaba requiriendo asesoría legal para usar máscaras pero no estaba proporcionando los suministros. Los informes indicaron que la agencia finalmente acordó proporcionar máscaras a los asesores legales visitantes, pero solo cuando los suministros estaban disponibles.

