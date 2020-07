Decesos por COVID-19 en el condado de Hidalgo superan los 100

14 más mueren en el valle; 470 nuevos casos

Previous Next Anuncia Hidalgo más de 500 nuevos casos; un fallecido Buy this photo

Posted:

El condado de Hidalgo anunció el miércoles que 13 personas más han muerto después de dar positivo por COVID-19, lo que eleva el número total de muertes a 103 en el condado. Las 13 muertes incluyen una mujer de 70 años de Alamo, un hombre de 70 años de Alton, dos hombres de 50 años de Donna, dos mujeres de 70 años de McAllen, dos mujeres de 50 y dos hombres de 70 de Mission, así como un hombre de unos 70 años de Palmhurst y un hombre de unos 40 años de Weslaco. Las muertes también se producen el mismo día en que se confirmó que 278 individuos dieron positivo para el coronavirus en el condado. Esto lleva el número total de casos positivos conocidos a 6.060 en el condado de Hidalgo. "Mis condolencias están con la familia y los amigos que hemos perdido". el juez del condado Richard F. Cortez dijo en un comunicado de prensa. “Me duele anunciar que el Condado de Hidalgo ahora se considera uno de los puntos críticos identificados en todo el país para COVID-19. Estamos haciendo todo lo posible para combatir esta pandemia y proteger la salud pública, pero no podemos hacer nada de eso sin la ayuda del público para seguir las pautas de salud recomendadas. Ayuda a salvar vidas, sé responsable y hazte la prueba si te sientes sintomático ”. Actualmente hay 3.160 casos activos en el condado y 1.142 resultados de pruebas están pendientes. Tal es la demanda de pruebas que el primer día de los esfuerzos de pruebas masivas en Bert Ogden Arena y H-E-B Park en Edinburg atrajo a 5,000 personas entre las 8 a.m. y las 4 p.m. miércoles. Actualmente hay un total de 712 personas en hospitales del área con complicaciones por el virus, de las cuales 191 de esos casos están siendo tratados en unidades de cuidados intensivos. Sesenta personas fueron liberadas del aislamiento el miércoles, lo que significa que han estado sin síntomas durante 10 días, incluidos tres días sin fiebre. El condado de Cameron también confirmó una muerte relacionada con COVID-19 el miércoles. El individuo era un hombre de 74 años que residía en Spanish Meadows en Brownsville y que previamente había dado positivo por el virus. Aumenta el número de muertos del condado de Cameron a 71. El condado también ha anunciado otros 123 casos confirmados de COVID-19, lo que eleva el total a 3.120. También hubo 105 personas que se recuperaron, elevando el número total de personas recuperadas a 2,285. El condado de Starr anunció el miércoles que había 69 nuevos casos de COVID-19 confirmados allí. Los nuevos casos elevan el número total de positivos a 1,005. Ha habido 262 individuos que se han recuperado de la enfermedad y 739 casos siguen activos. Según el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado, hay al menos 10 a 12 casos positivos de COVID-19 en la sala de emergencias, incluidos tres que están intubados. También dijo que hay al menos cinco ventiladores actualmente en uso, y solo cuatro que permanecen disponibles. No hubo nuevas muertes reportadas en el condado, donde el total permanece en cuatro. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, July 9, 2020 8:54 am.