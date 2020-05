Decesos en condado de Cameron llegan a 30; 457 casos en Hidalgo

Previous Next Condado Cameron casos 051920

Un hombre de 76 años del condado de Cameron con COVID-19 murió el martes, elevando el número total de decesos a 30, según un nuevo comunicado del condado. El hombre era residente de las instalaciones de rehabilitación de Windsor Atrium en Harlingen, donde 38 empleados y 60 residentes dieron positivo por el coronavirus, de los cuales, 14 murieron. Los funcionarios del condado también confirmaron 14 nuevos casos de la enfermedad: 10 de Brownsville, tres de Harlingen y uno de Los Fresnos. Las edades de los nuevos casos varían de 22 a 93. Cameron ha visto un total de 649 casos, de los cuales 239 permanecen activos. También se informó que 10 personas se han recuperado de la enfermedad. El martes también se reportaron nueve casos más del coronavirus en el condado de Hidalgo, lo que eleva el número total de casos a 457 según un comunicado de prensa. De ellos, 190 casos permanecen activos. Las autoridades también informaron que 14 personas están hospitalizadas debido a la enfermedad, de las cuales, tres están en unidades de cuidados intensivos. Se han administrado 368 pruebas desde el miércoles pasado a través de una asociación entre la Guardia del Estado de Texas y el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas. Según el condado, actualmente hay 527 resultados de pruebas pendientes. De los nuevos casos, tres son menores de 20 años, cuatro tienen más de 20 años y dos personas tienen más de 30 años. Los nuevos casos, cinco hombres y cuatro mujeres, provienen de Weslaco, de los cuales hay cinco, Mission, Donna, Alton y Edinburg. No se informaron casos nuevos de COVID-19 en los condados de Starr o Willacy, donde hubo 22 y 14 diagnósticos, respectivamente. Actualmente hay 12 casos activos en Starr, y cuatro esperan ser resueltos el jueves según la Autoridad de Salud del Condado de Starr, y dos casos activos en Willacy.

