Día de Elecciones: Administrador exhorta a acudir a votar

Las elecciones primarias de segunda vuelta están aquí y los votantes están listos para elegir a los candidatos en las carreras para el sheriff del Condado de Cameron, la 138a corte de distrito estatal, el senador estatal para el distrito 27 y el condestable del Condado de Cameron Precinto 1. El administrador de elecciones, Remi Garza, alentó a los residentes a acudir a las urnas el martes temprano para asegurarse de que haya tiempo suficiente para votar. La votación en la acera estará disponible, pero Garza preguntó a aquellos que no necesitan usar el servicio para entrar si es posible. “Alentamos a las personas que tienen dificultades para entrar a las urnas a utilizarlo. También queremos alentar a aquellos que están completamente sanos y que usan cubrebocas para que por favor vayan a las urnas para que no lo ate alguien que realmente necesita la ayuda”, dijo. Según la oficina electoral, se emitieron 13,458 boletas anticipadas. Los funcionarios del condado esperan un aumento en las solicitudes de votación en la acera. Según Garza, casi el 50 por ciento de todos los votantes en el principal sitio de votación anticipada del Condado de Cameron, la Biblioteca Pública de Brownsville, solicitó la acera. “Si bien pudieron adaptar y manejar ese nivel de uso, el día de las elecciones es un poco diferente porque hay menos personas que trabajan en el lugar de votación para el recinto”, dijo. El personal electoral todavía quiere que los residentes usen el servicio. Y si caminar adentro disuadiera a alguien de participar en las elecciones, los funcionarios preferirían usar el proceso en la acera. Hacerlo dará como resultado tiempos de espera más largos, por lo que los residentes deben estar preparados. Garza recordó a los votantes que verifiquen dos veces la ubicación de su lugar de votación para que los votos se emitan de manera oportuna. “Queremos alentar a todos a votar lo más temprano posible para darse tiempo en caso de que haya filas y personas adicionales que busquen votar en la acera, y que sean pacientes con los trabajadores electorales”, dijo. “Están haciendo todo lo posible para protegerse y proteger a los votantes”. Los lugares de votación y la información adicional están disponibles en www. cameronvotes.org. El personal sigue las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y se distanciará socialmente y usará máscaras faciales y protectores. También trabajarán detrás de barreras protectoras. El procedimiento de registro del condado se ha modificado para garantizar un menor contacto entre los trabajadores electorales y los votantes, incluida la instalación de nuevas cámaras que leen la identificación y califican al votante más rápidamente. Los desinfectantes para manos estarán disponibles y las superficies se desinfectarán con frecuencia. Las pautas del Secretario de Estado de Texas piden a los votantes que traigan sus propias plumas. esheridan@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Tuesday, July 14, 2020 8:33 am.