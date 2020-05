Cortez a Elon Musk: considere trasladar a Tesla al condado Hidalgo

Previous Next Cortez Musk El juez del condado de Hidalgo Richard Cortez y Elon Musk.

EDINBURG — El juez del condado de Hidalgo, Richard Cortez, escribió una carta al cofundador, CEO y arquitecto de productos de Tesla, Elon Musk, tras su amenaza de retirar la fábrica y la sede de su empresa de Fremont, California. El sábado, Musk expresó su descontento con el Departamento de Salud del Condado de Alameda en Twitter. “Francamente, esta es la gota que derramó el vaso”, tuiteó Musk. “Tesla ahora trasladará su sede y futuros programas a Texas / Nevada de inmediato”. En la carta dirigida a Musk, Cortez declaró que el condado de Hidalgo está disponible para acomodar inmediatamente a Tesla Motors. “Tenemos un gobernador motivado a favor de los negocios”, dijo Cortez en la carta. “Tenemos una fuerza laboral trabajadora y relativamente joven que podría ser fácilmente capacitada para comenzar las operaciones de fabricación de Tesla Motors en nuestra localidad”. Musk respondió justo después de la 1 p.m. Lunes en un tweet, diciendo: "Nota es muy apreciada". La carta, que fue enviada el lunes, es el primer intento del condado de llegar a Musk. "La idea es que si Elon Musk se toma en serio la mudanza a Texas, creemos que no hay mejor lugar que el condado de Hidalgo, realmente debido a la infraestructura que ya existe en relación con Monterrey y su industria automotriz y la configuración que tenemos con nuestras maquiladoras, muchas de las cuales ya están haciendo autopartes", dijo el portavoz del condado, Carlos Sánchez. Cortez también se refirió a la familiaridad de Musk con el Valle del Río Grande dado el sitio de lanzamiento de SpaceX en la playa de Boca Chica en el condado de Cameron. Musk es el fundador, CEO y CTO de SpaceX. Musk presentó una demanda en un tribunal federal, en el que acusó al Departamento de Salud del Condado de Alameda en California de sobrepasar las restricciones federales y estatales de coronavirus cuando impidió que Tesla reiniciara la producción en su fábrica. Tesla se vio obligada a cerrar su planta el 23 de marzo tras una orden en el área de la bahía de San Francisco de seis condados para evitar la propagación de COVID-19. La orden se extendió hasta finales de mayo. "Lo que ya no tenemos es un mandato de refugio en casa", dijo Cortez en la carta a Musk. “Todo lo que necesita es que elija un lugar en el que construir sus plantas de fabricación, algo que me complace ayudarlo a elegir. Los invito a visitar el condado de Hidalgo y descubrir las posibilidades”. La carta también fue compartida en Twitter. Sánchez dijo que si Musk toma en serio sus intenciones, entonces el condado se comunicará con él directamente. "No sé si el condado está llegando con un nivel de confianza", dijo Sánchez. "El condado solo está haciendo que Elon Musk se dé cuenta de que, una vez más, si realmente toma en serio su decisión de mudarse a Texas, hay una ubicación preparada en Texas que podría permitirle moverse muy rápidamente en una operación importante". © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

