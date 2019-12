Previous Next Convocan a mujeres a participar en video contra la violencia de género en Matamoros Mujeres se manifiestan cantando el tema "Un violador en tu camino" en contra de la violencia de género en Brasil. En Matamoros han convocado a participar en la grabación de un video en la plaza Miguel Hidalgo este domingo 8 de diciembre a las 4 p.m.

MATAMOROS — Este año las mujeres parecen que no cantarán canciones navideñas, más bien entonarán la canción que se ha vuelto popular: "El violador eres tú". El tema, que ya no sólo se canta en español, sino en inglés y francés, se ha escuchado por mujeres rechazando la violencia de género, algunas con los ojos cubiertos por una venda negra, y ha atraído la atención internacional, y aunque ha traspasado las fronteras del país que le dio origen, su influencia y poder de convocatoria sigue siendo visible en Chile. En Matamoros, se está convocando para que mujeres participen en la grabación el domingo 8 de diciembre a las 4 de la tarde en la Plaza Miguel Hidalgo, frente al palacio municipal. "Cuando vi el video de las mujeres cantando en Chile se me salieron las lágrimas", dijo Linette Martínez, promotora y organizadora de la manifestación. "Pensé que estaría súper que se hiciera en Matamoros, donde las mujeres sufrimos a diario algún tipo de violencia y estamos en riesgo constante". Martínez, quien es coordinadora artística del Festival Internacional de Otoño y además es maestra en su academia de danza aérea y coreógrafa, señaló que en un principio le dio miedo iniciar el proyecto, "pero cuando vi que otras mujeres lo hicieron en ciudades como la Ciudad de México y Guadalajara tomé la decisión e invité a varias conocidas, no quise que estuviéramos fuera del mapa". El tema se escuchó por primera vez en el puerto chileno de Valparaíso y es una creación del colectivo feminista "Lastesis", que busca difundir un mensaje antimachista, de denuncia de violaciones, abusos y acosos. "El violador eres tú" ha traspasado fronteras — ha llegado a Estados Unidos y Europa — y hoy no deja de ser común escuchar a personas que la tararean. Por lo sensible del asunto, la interpretación ha generado todo tipo de reacciones. Esta misma semana fue utilizada a modo de burla por un equipo de fútbol mexicano, y el rechazo no se hizo esperar, orillando que la directiva del equipo emitiera un comunicado diciendo que "investigaremos lo ocurrido de manera expedita y tomaremos medidas disciplinarias". También se han presentado actos vandálicos de mujeres que han sufrido violencia de género, es por eso que Martínez exhorta a las participantes a no caer en este tipo de acciones. "Este es un evento pacífico, no queremos que se dañen edificios durante la reunión, si hay alguna mujer que quiera expresar su inconformidad y dolor por haber sido agredida, que lo haga de otra manera", dijo Martínez. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) ha señalado que los municipios con mayor violencia de género son Tampico, Madero, Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Ciudad Victoria, y ocho de cada 10 mujeres en la entidad han sufrido o sufren violencia física, psicológica y patrimonial.

