Consulado de México en EEUU promueve campaña contra crímenes de odio

BROWNSVILLE — Pese a que el Valle del Rio Grande no está considerado como un área donde existan grupos de odio, el consulado de México en Brownsville, junto al resto de consulados en todo el país, lleva a cabo la campaña “#DenunciaElOdio”, cuyo objetivo es concientizar a la comunidad mexicana en Estados Unidos sobre la importancia por identificar y reportar crímenes de odio.

Tras los acontecimientos sucedidos el pasado 3 de agosto en la ciudad de El Paso, Texas, en la que murieron nueve nacionales mexicanos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó a los consulados en Estados Unidos avocarse a esta situación.

Según el programa de Protección a Mexicanos en el Exterior, durante 2018 se reportaron siete casos de crímenes de odio en EEUU, mientras que en 2017 el número fue similar.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó que en 2017, los crímenes de odio en EEUU aumentaron en 17%. El 58 por ciento de los delitos motivados por el odio que se cometieron resultó de los prejuicios del malhechor contra la raza, el origen étnico, o los antepasados de la víctima. El 22 por ciento de los delitos motivados por el odio fue el resultado del prejuicio del malhechor contra la religión.

“Desde hace tiempo los consulados estamos trabajando en este tema”, dijo Juan Carlos Cué Vega, cónsul de México en EEUU, “recientemente firmamos un memorándum de entendimiento con la Liga Antidifamación (ADL, por sus siglas en inglés) para atender a las comunidades de origen mexicano que son víctimas de intolerancia, discriminación y crímenes de odio en Estados Unidos”.

De acuerdo al Centro de Derecho de la Pobreza del Sur, en 2018 se siguió la pista a 73 grupos de odio en Texas.

“Puedo decir que en el Valle no hemos tenido ningún incidente de este tipo, pero pedimos que las personas reporten cuando considere que se presenta una situación de odio”, dijo Cué Vega, agregando que han tenido reuniones con jefes policiacos como el fiscal de Distrito, Patrulla Fronteriza y FBI.

“La respuesta ha sido clara, no hay grupos de odio constituidos como tal en esta área, pero en lo que tenemos que tener cuidado es en los llamados ‘lobos solitarios’, que son esas personas que actúan solas siguiendo los discursos de grupos supremacistas”, dijo.

Cué Vega señaló que tras el ataque en El Paso, se está trabajando en difundir la idea de estar alertas, “es muy importante conservar la calma, no difundir rumores infundados sobre supuestas amenazas ni prestarse a actos que, aunque puedan parecer inocentes bromas, pueden catalogarse como conductas incluso delictivas. Así pues, el no extender entre grupos de amigos o por medio de redes sociales las llamadas noticias falsas, ayudará a que no se cree un ambiente de tensión social que pueda derivar en verdaderos hechos dramáticos”.