Previous Next Confirman segundo detenido en Centro de Detenciones de Puerto Isabel con coronavirus La forografía muestra la entrada principal del Centro de Detenciones de Puerto Isabel.

Posted:

El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos confirmó el miércoles que un segundo detenido dentro del Centro de Detenciones de Puerto Isabel en Los Fresnos dio positivo a COVID-19. ICE dijo en un comunicado que “un detenido adicional ha dado positivo a COVID-19”. El detenido es un joven de 19 años de Haití, según la agencia. El 14 de mayo, ICE confirmó su primer caso de coronavirus dentro de PIDC, un hombre mexicano de 20 años. La agencia se negó a proporcionar información adicional sobre la condición de los detenidos infectados. Informes del caso se difundieron entre las redes de organización basadas en el Valle del Río Grande antes de que ICE actualizara la lista de casos positivos publicada en su sitio web más tarde durante el día. La guía COVID-19 publicada por ICE el jueves declaró que la población total detenida de la agencia era de 25 mil 911 al 23 de mayo. La reducción en el número de registrados de ICE probablemente sea un resultado directo de la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del 20 de marzo que permite a la administración devolver de inmediato a quienes ingresan al país sin documentos a Canadá o México en un proceso llamado expulsión rápida. Cuando no es posible regresar a México o Canadá, los individuos son devueltos a su país de origen, según CBP. Las estadísticas de cumplimiento de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos mostraron que la agencia detuvo a un total de 15 mil 862 personas sin documentos a lo largo de la frontera suroeste el mes pasado. Informes indican que 14 mil 416 fueron expulsiones del Título 42 en las que la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Operaciones de Campo de CBP expulsaron a los migrantes al país de último tránsito o país de origen “en interés de la salud pública” según la orden de los CDC. Los defensores han rastreado estos vuelos de expulsión, llevando potencialmente a migrantes infectados de regreso a Colombia, Jamaica y Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y otros países de América Latina. En particular, la administración ha dejado de procesar nuevas solicitudes de asilo en los puertos de entrada de Estados Unidos. El retorno de los solicitantes de asilo a un país donde enfrentan una probabilidad de persecución o tortura por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular se conoce como “regreso forzado”, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y es prohibido bajo las leyes estadounidenses e internacionales. Un defensor que ha realizado visitas de asistencia social en PIDC durante más de un año, y está en contacto con docenas de detenidos dentro de las instalaciones dijo que un detenido envió un mensaje sobre el presunto caso antes de la confirmación de ICE. Varios detenidos informaron al defensor y a un organizador de inmigración con sede en Valley que un grupo de 20 detenidos presuntamente estaba en cuarentena. Cuando se le preguntó si la agencia podía confirmar si PIDC había sido puesto en cuarentena debido a una posible exposición a COVID-19, ICE escribió que “Los detenidos que cumplen con los criterios de los CDC para el riesgo epidemiológico de exposición a COVID-19 se alojan por separado de la población general. ICE coloca a los detenidos con fiebre y/o síntomas respiratorios en una sola sala de alojamiento médico, o en una sala de aislamiento de infección médica en el aire diseñada específicamente para contener agentes biológicos, como COVID-19. Esto evita la propagación del agente a otras personas y al público en general. ICE transporta a las personas con síntomas moderados a severos, o aquellos que requieren mayores niveles de atención o monitoreo, a hospitales apropiados con experiencia en atención de alto riesgo. Los detenidos que no tienen fiebre o síntomas, pero que cumplen con los criterios de los CDC para el riesgo epidemiológico, se alojan por separado en una sola célula, o en grupo, dependiendo del espacio disponible “. “ICE revisa diariamente las normas de los CDC y continúa actualizando los protocolos para mantener la coherencia con las pautas de los CDC”. esheridan@brownsvilleherald.com © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Friday, May 29, 2020 11:11 am.