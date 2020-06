Previous Next Confirman que oficial del Sheriff da positivo a COVID-19 en el Condado de Cameron La Oficina del Sheriff del Condado Cameron confirmó que uno de sus oficiales dio positivo a COVID-19 en el Condado de Cameron.

La Oficina del Sheriff del Condado Cameron informó este miércoles que uno de sus oficiales dio positivo a COVID-19. En un comunicado, la Oficina del Sheriff señaló que se acordó con uno de los miembros de su familia inmediata que el empleado permaneciera en casa. "Nuestro empleado no ha estado en el Centro de Detención Carrizales Rucker desde el 25 de mayo de 2020 y continuará estando fuera hasta que se recupere por completo", señala el comunicado. La Oficina del Sheriff agregó que "queremos enfatizar que nuestra población no se encuentra en riesgo por esta enfermedad. Continuamos nuestras prácticas de detección y limpieza médica en nuestras instalaciones. El martes por la noche, el Condado de Cameron anunció que 23 personas más dieron positivo por COVID-19, elevando los casos del condado a 799. El condado también anunció que 15 personas más se han recuperado del virus, lo que eleva ese total a 581. Texas ha reportado 66 mil 568 personas infectadas, incluyendo mil 688 muertes por el coronavirus "Continuaremos tomando estas medidas de precaución para garantizar la seguridad de nuestro personal y nuestros detenidos. También deseamos a nuestro empleado una pronta recuperación y aplaudimos sus esfuerzos por mantener su distancia una vez que sintió que había sido infectado", dijo la Oficina del Sheriff.

