Previous Next Confirman primer caso de coronavirus en Condado Webb Confirman primer caso de coronavirus en Condado Webb. Buy this photo

Posted:

Hasta el miércoles 18 de marzo, la región 11 de salud pública del DSHS y los Servicios Humanos y de Salud del Condado de Webb informan el primer resultado positivo de la prueba para COVID-19 en la región 11. El paciente es residente del Condado de Webb y actualmente está aislado. La prueba se realizó en un laboratorio y se confirmó mediante pruebas en los Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad. DHSH está apoyando al Condado de Webb en la identificación de los contactos cercanos del paciente para que puedan aislarse y controlarse en busca de síntomas y probarse rápidamente, si es necesario. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Wednesday, March 18, 2020 10:38 am.