Confirman caso sospechoso de coronavirus en Reynosa

El gobierno de México confirmó este miércoles un posible caso de coronavirus en la frontera de Tamaulipas y el sur de Texas.

En conferencia de prensa, el gobierno federal dijo que se está monitoreando a una persona que estaría infectada con el misterioso virus proveniente de China y que hasta el momento ha cobrado 17 muertes.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó que tomó muestras e inició investigación a un paciente masculino con enfermedad respiratoria con antecedente de visita a la ciudad de Wuhan, Hubei, en China, donde inició la propagación de la nueva cepa de coronavirus.

El paciente, masculino, médico de 57 años, de origen asiático, con residencia en Reynosa, frontera con Hidalgo, Texas, se encuentra asintomático, solamente presenta tos seca y rinorrea; actualmente sin fiebre y en constante comunicación con los servicios de salud.

Tras presentar estos síntomas, el hombre decidió aislarse en su casa mientras se le realizan pruebas para corroborar o descartar que se encuentra infectado con el virus.

“Esta persona, quien es un medico del Centro de Biología Molecular (Molecular Biology Center) en Reynosa, viajó en diciembre a China, y regresó en enero, llegando primero a la Ciudad de México”, informó Gloria Molina Gambia, secretaria de Salud en Tamaulipas.

De acuerdo a la funcionaria, el hombre comenzó a presentar síntomas el pasado lunes, por lo que acudió al Servicio de Urgencias del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde se le atendió.

“Siguiendo los protocolos de información, se emitió una alerta internacional a toda la red de Tamaulipas para identificar cualquier caso sospechoso, se dio parte a la Dirección General de Epidemiologia para solicitar diagnóstico en el INDRE, y poder identificación de virus respiratorio”, dijo Molina Gambia.

La titular de la SST reveló que el pasado 25 de diciembre 2019, el paciente viajó a China, saliendo de Reynosa a la ciudad de México, con escala en Tijuana, posteriormente llegada a Beijing, y el mismo día a la ciudad de Wuhan, Hubei.

Ahí convivió con cuatro familiares, no convivió con enfermos, se comunica diariamente con ellos y actualmente se reportan sanos, no tuvo convivencia con animales y visitó algunas ciudades cercanas (menos de 100 Km en tren).

Regresó el 10 de enero, saliendo de la Ciudad de Wuhan, Hubei, con rumbo a Beijing, con escala en Tijuana, Ciudad de México y llega a Reynosa el día 11.

El lunes 13 de enero de 2020, inicia con tos (comenta rara); el jueves 16 inicia con flujo nasal, no dolor de pecho, no dolor de garganta, vive solo y no convive con personas enfermas (respiratorias).

Molina Gambia precisó que tanto al paciente como a su acompañante, se obtuvieron muestras de faringe y orofaringe, las cuales partieron este miércoles por la mañana rumbo al INDRE para su diagnóstico el cual se espera en menos de 72 horas.

Se le indicó tratamiento a base de oseltamivir, además de aislamiento social por cinco días, hasta su mejoría, en tanto se programó una visita a su centro de trabajo donde se realizará búsqueda activa de contactos y casos sospechosos.

“Lo que hemos hecho con este paciente”, agregó Molina Gambia, “es mantenerlo en vigilancia estrecha. Estamos en contacto permanente con sus familiares en China, que son cuatro personas y quienes hasta el momento no han presentado sintomatología alguna de la enfermedad”.

Según la información dada conocer, el hombre se mantiene aislado en su residencia, y sometido a pruebas para descartar o confirmar la enfermedad. Asímismo, se están realizando pruebas en las personas con quienes tuvo contacto desde que llegó a México.

“En este momento de manera simultánea estamos analizando los contactos que tuvo en Reynosa y estamos haciendo estudios y revisando a las personas en el Centro de Biología Molecular en Reynosa”, dijo Molina Gambia.

Se espera que los resultados de las pruebas se den a conocer esta noche.

Un ciudadano estadounidense que recientemente regresó de China ha sido diagnosticado con el nuevo virus desatado en el país asiático y que ha obligado a imponer medidas sanitarias en diversos países.

El martes se reportó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos, en un hombre que regresó al área de Seattle a mediados de la semana pasada después de viajar al área de Wuhan, donde comenzó el brote. El individuo ronda los 30 años y está en buena condición en el hospital en Everett, en las afueras de Seattle.

Estados Unidos es el quinto país en reportar casos de la enfermedad después de China, Tailandia, Japón y Corea del Sur.

A finales de la semana pasada, funcionarios de salud de Estados Unidos comenzaron a revisar a los pasajeros provenientes del centro de China en los aeropuertos de Estados Unidos. Empleados sanitarios de todo el mundo han implementado revisiones similares en los aeropuertos con la esperanza de contener el virus durante la transitada temporada por la festividad del Año Nuevo Lunar.

El mes pasado, médicos comenzaron a registrar un nuevo tipo de neumonía viral _ con síntomas como fiebre, tos y dificultad para respirar _ en personas que pasaron tiempo en un mercado de alimentos en Wuhan. Más de 275 casos del recientemente identificado coronavirus se han confirmado en China, la mayoría de ellos en Wuhan, según la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades dijeron que probablemente se propagó de animales a humanos, pero esta semana funcionarios chinos concluyeron que también puede contagiarse entre humanos.

Al anunciar las revisiones en el aeropuerto la semana pasada, empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) dijeron que el riesgo para los estadounidenses era bajo, pero que probablemente la enfermedad aparecería en algún momento en Estados Unidos.

Con información de Associated Press