Confirma Tamaulipas 34 nuevos casos de COVID-19; suman 516 en total

El gobierno de Tamaulipas confirmó la noche del jueves 34 nuevos casos positivos a COVID-19, con los que suma 516 confirmados, 63 recuperados y 23 defunciones. Gloria Molina Gamboa, secretaria de Salud, informó que se trata de ocho pacientes de Matamoros, frontera con Brownsville, Texas: tres mujeres de 44, 39 y 34 años, tres hombres de 54, 35 y 56 años, y dos menores de edad. En Ciudad Victoria se reportaron ocho pacientes: dos mujeres de 28 y 53 años, seis hombres de 34, 37, 39, 48, 22 y 39 años. En la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo resultaron positivos una mujer de 47 años y hombre de 31 años; en Xicoténcatl una mujer de 34 años; de Reynosa una mujer de 45 y Valle Hermoso reporta su primer caso en un hombre de 48 años de edad. De Tampico una mujer de 17 años, así como 2 hombres de 51 y 74 años de edad, respectivamente, todos ellos analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En tanto fueron confirmados 10 casos más por el laboratorio privado autorizado por la federación y son: un hombre de 34 años, una mujer de 26 años, un hombre de 34 años y hombre de 51 años, todos ellos de Madero y 6 hombres de Tampico de 38, 45, 34, 36, 45 y 43 años de edad. Molina Gamboa añadió que fueron reportados 3 fallecimientos y corresponden a un hombre de 67 años de Ciudad Victoria y dos hombres de 56 años y de 87 años de edad respectivamente, residentes de Tampico. Exhortó a los tamaulipecos a quedarse en casa ya que los siguientes días serán fundamentales para poder desacelerar la velocidad de contagios, extremar las medidas de higiene y proteger a los adultos mayores, ya que a más edad, aumenta la probabilidad de complicaciones y letalidad. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

