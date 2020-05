Condado Hidalgo reporta nuevamente un solo caso de COVID-19

Previous Next Celula de COVID-19

Posted:

El Condado de Hidalgo anunció otro caso positivo de COVID-19 por segundo día consecutivo, anunció el domingo el juez del condado Richard F. Cortez. Según un comunicado de prensa, el caso más reciente es una mujer de Edinburg de unos 20 años, lo que eleva el total del condado a 341. "El primer fin de semana después de relajar las restricciones en todo el condado, estas son tendencias alentadoras", dijo Cortez. "Pero debemos permanecer atentos y seguir siendo cautelosos". Al menos 196 personas han sido liberadas del aislamiento, lo que significa que no han mostrado síntomas durante 10 días o fiebre durante tres días, activando solo 151 casos. Hasta el domingo, se habían administrado 4,358 pruebas con 3,897 resultados negativos y 120 aún pendientes. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Monday, May 4, 2020 10:12 am.