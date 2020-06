Condado de Hidalgo registra 1 muerte, 133 casos positivos

Condado de Starr ajusta estadísticas COVID reportadas previamente

Además de 133 casos nuevos, el Condado de Hidalgo informó otra muerte por complicaciones relacionadas con COVID-19, informó el juez de condado Richard F. Cortez el domingo en un comunicado de prensa. El hombre de Mission tenía unos 50 años y tenía condiciones médicas subyacentes, según el comunicado de prensa. "Quiero extender mis más sinceras condolencias a la familia y amigos de este hombre. Sé que esperaban pasar el Día del Padre con su ser querido ", dijo el juez Cortez. “Es toda nuestra responsabilidad tomar las medidas necesarias para minimizar la propagación en nuestra comunidad. Sabemos lo que funciona, todos seamos parte de la solución ". Durante el fin de semana, el Condado de Hidalgo reportó 133 casos nuevos que dieron positivo para COVID-19, con lo que el número total de casos aquí fue de 1,689. Los nuevos casos provienen de las ciudades de Alamo, Alton, Donna, Edinburg, Hidalgo, McAllen, Mercedes, Mission, Pharr, San Juan y Weslaco, con la excepción de 11 casos: la ubicación de diez personas no fue revelada y una ubicación fue reportada como desconocida. Las edades de los nuevos casos varían desde bebés hasta personas mayores de 70 años; El Condado de Hidalgo no revela las edades de los casos reportados. Según el comunicado, 134 personas están hospitalizadas actualmente debido a complicaciones del virus, con 16 casos en unidades de cuidados intensivos. Además, 42 personas fueron liberadas del aislamiento el domingo, lo que significa que han estado libres de síntomas durante diez días, incluidos tres días sin fiebre. Esto eleva el número total de individuos liberados del aislamiento a 716. Del total de 1.689 casos positivos conocidos, las autoridades informaron que 951 son casos activos; La muerte reportada del domingo marca la muerte número 22 del condado de Hidalgo relacionada con COVID-19. Hasta el domingo, el condado de Hidalgo informó que se habían administrado un total de 30,563 pruebas, con 27,737 pruebas que dieron resultados negativos y 1,137 resultados pendientes. Aunque no hubo casos reportados el domingo, el Condado de Starr hizo ajustes a sus estadísticas anteriores con respecto a los casos de COVID-19. Según el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del Condado de Starr, el condado eliminó algunos casos porque las personas que dieron positivo en el centro de pruebas de manejo no eran residentes del condado de Starr. Sin embargo, el condado también agregó casos reportados desde los sitios de pruebas móviles del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas a sus estadísticas de coronavirus. Después de los ajustes, el número actual de casos positivos reportados en el Condado de Starr es 371, con 317 clasificados como casos activos; el recuento de individuos recuperados del virus es 53. El número de muertes relacionadas con el virus en el Condado de Starr sigue siendo uno. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

