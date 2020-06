Condado de Cameron reporta 3 muertes por COVID-19; el Valle supera mil 500 casos

Previous Next Oportunidad de pruebas COVID-19 El personal de la Facultad de Medicina del Valle del Río Grande de la Universidad de Texas administra el examen COVID-19 en el campus de UTRGV Edinburg el lunes en Edinburg.

Funcionarios del condado de Cameron informaron el miércoles que otras tres personas murieron como resultado de COVID-19, lo que eleva el número total de víctimas mortales a 39. Las muertes incluyen una mujer de 88 años y un hombre de 76 años, ambos de Brownsville, y una mujer Harlingen de 58 años, según un comunicado de prensa emitido por el condado el miércoles por la noche. Las tres personas habían dado positivo anteriormente a la enfermedad. Además, los funcionarios informan 21 nuevos casos, lo que eleva el total de ese condado a 820. De ellos, al menos 13 se han relacionado con personas que previamente dieron positivo, mientras que cuatro se han relacionado con viajes. Para al menos dos de los nuevos casos, se sospecha que el modo de transmisión es a través de la difusión comunitaria, lo que significa que los epidemiólogos no pudieron vincular la transmisión a una fuente específica. El modo de transmisión para las dos restantes, dos mujeres de San Benito, sigue sin estar claro, ya que el comunicado de prensa menciona su modo de transmisión sospechoso como "San Benito". También en el condado de Cameron, un tercer detenido que se encuentra recluido en el Centro de Detención de Port Isabel, un centro de detención de migrantes, ha dado positivo por el virus. Desde entonces, un puñado de detenidos que han recibido órdenes de deportación han comenzado una huelga de hambre para protestar por su continuo confinamiento en la instalación a raíz de la pandemia. Los funcionarios del condado de Cameron también liberaron a 18 personas del confinamiento, lo que eleva el número total de recuperados a 599. CONDADO DE HIDALGO En el condado de Hidalgo, las autoridades informaron el miércoles que 24 personas más han dado positivo por el coronavirus COVID-19, según un comunicado de prensa. La noticia llega cuando el condado ha intensificado los esfuerzos para aumentar las pruebas, con más de 16 mil pruebas administradas hasta el miércoles, dijo el juez del condado de Hidalgo Richard F. Cortez en el comunicado. "Esperábamos un aumento en los números a medida que las pruebas para este virus se hicieron más disponibles", dijo Cortez, y agregó que las personas no deberían entrar en pánico debido al aumento en el número. "Pero ahora deberían bajar a sus guardias", dijo Cortez. El condado también informó que 31 personas están hospitalizadas actualmente con la enfermedad hasta el miércoles, un aumento de tres desde el martes. Los que están en unidades de cuidados intensivos se han mantenido estables en tres, según cifras del condado. Además, el condado ha liberado a 386 personas del aislamiento, dejando al condado de Hidalgo con 237 casos activos. De las 16 mil 721 pruebas administradas en el condado de Hidalgo, unas 2 mil 626 siguen pendientes, una disminución de mil 274 desde el martes. CONDADO DE WILLACY En el condado de Willacy, el número de personas que dieron positivo para la enfermedad se mantuvo estable el miércoles a las 16. Mientras tanto, en el condado de Starr, el Dr. José Vázquez, la autoridad de salud del condado, informó que cuatro personas más habían dado positivo allí. Las cuatro personas, dos hombres y una mujer de 60 años y una mujer de 30 años, son miembros de la misma familia de Rio Grande City y se cree que contrajeron la enfermedad de otro miembro de la familia que previamente dio positivo, dijo Vázquez. En general, un total de 1,512 personas han dado positivo por el coronavirus en el Valle desde el primer caso reportado el 19 de marzo. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Noticias Locales on Thursday, June 4, 2020 9:18 am.